خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سایت اینترنت روستای یاورآباد چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

سایت اینترنت روستای یاورآباد چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد
کد خبر : 1718717
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری از راه اندازی سایت اینترنت روستای یاورآباد در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام امانی در حاشیه بازدید از این سایتدر جمع خبرنگاران  اظهارداشت:  سایت ارتباطی روستای «یاورآباد» در بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اینترنت‌رسانی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث و راه‌اندازی شد.
وی افزود:با راه‌اندازی سایت جدید همراه اول در روستای یاورآباد، ۲۸ خانوار روستایی با جمعیتی حدود ۶۵ نفر از اینترنت نسل چهارم یا ۴G بهره‌مند شدند.
امانی بیان کرد: راه‌اندازی این سایت، تأثیر بسزایی در توسعه پوشش شبکه سیار، افزایش کیفیت مکالمه و دسترسی بهتر به اینترنت همراه اول در مناطق روستایی و کوهستانی بخش دوآب صمصامی خواهد داشت.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات