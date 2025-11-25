سایت اینترنت روستای یاورآباد چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد
کد خبر : 1718717
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری از راه اندازی سایت اینترنت روستای یاورآباد در استان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام امانی در حاشیه بازدید از این سایتدر جمع خبرنگاران اظهارداشت: سایت ارتباطی روستای «یاورآباد» در بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ با هزینهای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اینترنترسانی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث و راهاندازی شد.
وی افزود:با راهاندازی سایت جدید همراه اول در روستای یاورآباد، ۲۸ خانوار روستایی با جمعیتی حدود ۶۵ نفر از اینترنت نسل چهارم یا ۴G بهرهمند شدند.
امانی بیان کرد: راهاندازی این سایت، تأثیر بسزایی در توسعه پوشش شبکه سیار، افزایش کیفیت مکالمه و دسترسی بهتر به اینترنت همراه اول در مناطق روستایی و کوهستانی بخش دوآب صمصامی خواهد داشت.