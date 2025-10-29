خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند
خیران مدرسه ساز استان چهارمحال و بختیاری امروز در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز در حضور مسولان استانی و کشوری تجلیل شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس جامعه خیران مدرسهساز کشور در حاشیه این مراسم گفت: ایران آباد با مدرسه آباد محقق میشود و مدرسهسازی عبادت بزرگی است و به مثابه انسانسازی، کاری خیر، به یادماندنی و ماندگار است که اثر آن تا نسلها باقی میماند.
حمید رضا شاه حسینی افزود: آورده مالی خیران مدرسهساز کشور در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید و رشد ۵۸ درصدی را تجربه کرد.
وی با اشاره به عملکرد شش ماهه اول سال جاری بیان کرد: در این مدت، از ۲ هزار و ۴۰۷ مدرسه ساخته شده در کشور، ۶۸ درصد با مشارکت خیران احداث شده و آورده آنان به ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
رئیس جامعه خیران مدرسهساز کشور در پایان با تقدیر از خیران مدرسهساز که «حقیقتاً ایران را میسازند»، قول داد این جامعه در احداث یک مدرسه در استان چهارمحال و بختیاری مشارکت کند.
کار خیر، تجربهای ارزشمند برای تداوم نیکوکاری است
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: همه افرادی که در مسیر نیکوکاری گام برمیدارند، احساسی شیرین و مطلوب را تجربه میکنند که آنان را برای اقدامات خیرخواهانه بعدی تشویق میکند.
حجتالاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی با تأکید بر اینکه کار خیر، تجربهای ارزشمند برای تداوم نیکوکاری است، افزود: اجرای برنامههای نیک از جمله مدرسهسازی، از مصادیق باقیاتالصالحات برای خیران به شمار میآید.
وی با بیان اینکه انسانیت ارتباطی با قومیت، رنگ پوست و ثروت دنیوی ندارد، تصریح کرد: انسانیت در گرو از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری است و اوج تجلی مقام انسانی، در انجام کارهای خیر متبلور میشود؛ چرا که رشد و تکامل بشری در گرو همین اقدامات نیکوست.
حجتالاسلام فاطمی در ادامه خاطرنشان کرد: انسانیت به دنبال تنپروری و خودخواهی نیست که صرفاً به فکر منافع شخصی یا خانوادگی باشد، بلکه ایثار و فداکاری بخش جداییناپذیر از این مفهوم است.
خیرین مدرسه ساز؛ بازوی توانمند آموزش و پرورش هستند
مدیرکل کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری جایگاه خیرین مدرسهساز را بسیار بااهمیت خواند و اظهار داشت: حضور خیرین در کنار اداره کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، به عنوان یک ظرفیت و بازوی توانمند عمل میکند.
بهمن خدادای افزود: این حضور، نشاندهنده توجه و اهمیت ویژه تمامی مردم به آموزش و پرورش، دانشافزایی و سرمایهگذاری برای آینده ایران است.
وی آموزش و پرورش را نهادی ملی و حاکمیتی برای توسعه آینده کشور دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با وجود تمام محدودیتها، از حضور خیرین به عنوان کمکی مؤثر برای ساختن آینده کشور استقبال میکند.
اجرای طرح نهضت عدالت در ۱۵۲ مدرسه چهارمحال و بختیاری
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح نهضت عدالت در ۱۵۲ مدرسه استان خبر داد.
ایرج کریمی با تأکید بر اینکه این طرح از اولویتهای نخست دولت است، اظهار داشت: در این نهضت از تمامی ظرفیتها از جمله کمک خیرین، اعتبارات دولتی، مسوولیتهای اجتماعی صنایع، بنیاد علوی، بنیاد برکت، بانکها و نهادهای نظامی برای اجرای طرح استفاده میشود.
کریمی هدف اصلی این نهضت را حذف مدارس سنگی، عارضهای، تخریبی، نیازمند بازسازی و همچنین مدارس با سرانه کمتر از سه متر مربع عنوان کرد.
وی افزود: براساس این طرح، جمعآوری و جایگزینی ۱۰ مدرسه کانکسی نیز در دستور کار قرار گرفته است.