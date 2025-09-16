نمایشگاه پاییزه در شهرکرد افتتاح شد
نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی در شهرستان شهرکرد در محل نمایشگاههای دائمی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرماندار شهرستان شهرکرد در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف خدمترسانی به مردم و با تمرکز بر عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و دانشآموزان راهاندازی شده است.
سعید رئیسی گفت: این نمایشگاه از ۲۴ شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان ماه جاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: در این نمایشگاه کالاهایی نظیر مرغ، گوشت، برنج، شکر، کیف، کفش، پوشاک و لوازم تحریر با نظارت ویژه عرضه میشوند.
رئیسی با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار، از فعالیت ۱۵ تیم کنترل و نظارت بر بازار در قالب حدود ۴۵ نفر کارشناس به صورت دائم و مستمر در شهرستان شهرکرد خبر داد و بیان کرد: انتظار میرود این گشتها کل بازار را پوشش داده و منجر به تنظیم بازار و ارائه محصولات با قیمتهای مصوب شوند.