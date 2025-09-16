خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه پاییزه در شهرکرد افتتاح شد

کد خبر : 1686960
نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی در شهرستان شهرکرد در محل نمایشگاه‌های دائمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرماندار شهرستان شهرکرد در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  این نمایشگاه با هدف خدمت‌رسانی به مردم و با تمرکز بر عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و دانش‌آموزان راه‌اندازی شده است.

سعید رئیسی گفت: این نمایشگاه از ۲۴ شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان ماه جاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: در این نمایشگاه کالاهایی نظیر مرغ، گوشت، برنج، شکر، کیف، کفش، پوشاک و لوازم تحریر با نظارت ویژه عرضه می‌شوند.

رئیسی با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار، از فعالیت ۱۵ تیم کنترل و نظارت بر بازار در قالب حدود ۴۵ نفر کارشناس به صورت دائم و مستمر در شهرستان شهرکرد خبر داد و بیان کرد: انتظار می‌رود این گشت‌ها کل بازار را پوشش داده و منجر به تنظیم بازار و ارائه محصولات با قیمت‌های مصوب شوند.

