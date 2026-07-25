خراسان رضوی قهرمان مسابقات بسکتبال سه نفره بانوان کارگر کشور شد

به گزارش ایلنا، مسابقات بسکتبال سه نفره قهرمانی بانوان کارگر کشور روز پنجشنبه یکم مرداد ماه با شرکت ۱۱ تیم در سالن پوریا ولی خانی‌آباد نو تهران برگزار شد.

در نهایت تیم بسکتبال سه نفره خراسان رضوی به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های تهران ب و ولت گیلان مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

این رقابت‌ها با حضور خانم علی‌نژاد، مدیرکل عدالت اجتماعی معاونت روستایی ریاست جمهوری، خانم وحدت، نایب رییس اتحادیه زنان کارگر، فریبا درخشنده‌فر، نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگری، فائزه صائبی، نماینده فدراسیون، ناهید ادیب‌پور، نایب رئیس انجمن بسکتبال کارگری کشور و مهدیه ایرانمنش مسئول کمیته آموزش و مسابقات انجمن برگزار شد.

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