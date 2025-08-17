آغاز داغ لیگ برتر انگلیس با جدال یونایتد و آرسنال

به گزارش ایلنا،شاید هیچ مسابقه‌ای مانند جدال دو تیم از بزرگان تاریخ فوتبال انگلیس در همان هفته اول رقابت‌ها، نمی‌توانست تب فصل جدید و سخت لیگ برتر انگلیس را از همان هفته اول داغ کند.

رقبای دیرینه‌ای که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ در دل رقابت‌های خصمانه و پرماجرای خود لیگ برتر انگلیس را تحت سلطه خود درآورده بودند، حالا پس از یک فصل ناموفق و سخت در اولین مسابقه فصل به مصاف هم می‌روند؛ منچستریونایتد و آرسنال.

هر دو تیم با امید به فصلی بهتر و شیرین‌تر، پا به این مسابقه می‌گذارند؛ یونایتد که بدترین عملکرد لیگ برتری خود را با حضور در رتبه پانزدهم و ناکامی در قهرمانی لیگ اروپا پشت سر گذاشت، به دنبال پاک کردن خاطرات تلخ فصل گذشته خواهد بود و آرسنال نیز بعد از سومین نایب قهرمانی متوالی، چاره‌ای جز فتح جام در فصل پیش رو نخواهد داشت. توپچی‌هایی که در این فصل، صدمین حضور متوالی خود در بالاترین سطح فوتبال انگلستان را تجربه خواهند کرد.

آمار در مسابقات ابتدایی فصل، خبرهای خوشی برای توپچی‌ها دارند. بجز شکست مقابل برنتفورد در سال ۲۰۲۱، این تیم در پنج مسابقه از شش مسابقه قبلی خود در هفته نخست لیگ از جمله در سه فصل اخیر به پیروزی رسیده است و تنها در حد فاصل فصول 2003-۲۰۰2 تا ۲۰۰6-۲۰۰5 با پنج پیروزی در هفته‌های نخست، عملکرد بهتری را به ثبت رسانده است. همچنین شکست‌ناپذیری در ۱۴ بازی متوالی خارج از خانه لیگ برتری، نشان می‌دهد که نباید برگزاری بازی در اولدترافورد را دلیلی برای شانس بالاتر یونایتد نسبت به آرسنال دانست.

روبن آموریم و شاگردانش اما پس از یک فصل تلخ، به دنبال اعداده حیثیت، بازسازی اصولی تیم، نتایج بهتر و خلق یک شگفتی در هفته نخست هستند. یونایتد که سخت‌ترین برنامه بازی بین تیم‌های لیگ برتر در ۵ بازی ابتدایی فصل را دارد، با ۲۲ پیروزی در هفته نخست لیگ بیش از هر تیم دیگری در هفته ابتدایی لیگ برد را تجربه کرده است.

نکته جالب اینکه یونایتد در فصل گذشته حتی یک بار نیز نتوانست در دو بازی متوالی لیگ برتری به پیروزی برسد اما با توجه به پیروزی مقابل استون ویلا در آخرین بازی فصل گذشته، آنها فرصت کسب دو پیروزی متوالی برای اولین بار از هفته اول فصل گذشته لیگ برتر انگلیس را دارند.

آمار در تقابل‌های رودررو، نشان از برتری یونایتد دارد. شیاطین سرخ تنها در دو مسابقه از ۱۸ دیدار اخیر خانگی خود مقابل آرسنال متحمل شکست شده‌اند هرچند که هر دو شکست، به دوران حضور میکل آرتتا روی نیمکت آرسنال برمی‌گردد.

به طور کلی یونایتد در ۲۴۳ مسابقه مقابل آرسنال، به ۹۹ برد رسیده و در صورت پیروزی می‌تواند به نخستین تیمی تبدیل شود که قرمزهای شمال لندن را در ۱۰۰ مسابقه از پیش رو برمی‌دارد. تنها استون ویلا با ۱۰۷ شکست مقابل یونایتد، آمار بدتری از آرسنال دارد.

همچنین این برای دومین بار پس از فصل 90-89 است که دو تیم در هفته اول لیگ به مصاف هم می‌روند؛ جایی که شاگردان الکس فرگوسن با نتیجه چهار بر یک توپچی‌ها را شکست دادند.

