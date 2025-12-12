فینال لیگ برتر با تقابل استقلال و بانک شهر

به گزارش ایلنا، در مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم استقلال با نتیجه ۷ بر ۳ خیبر خرم‌آباد را شکست داد و راهی فینال شد. در دیگر دیدار نیمه‌نهایی تیم ستارگان پاس ساری مقابل بانک شهر حاضر نشد تا بانک شهر بدون مبارزه فینالیست شود.

بر همین اساس استقلال و بانک شهر از ساعت ۱۷ امروز برگزارکنندگان دیدار نهایی خواهند بود. همچنین با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده‌بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم‌آباد عنوان سومی را کسب کرد.

