فینال لیگ برتر با تقابل استقلال و بانک شهر
بانک شهر پس از انصراف ستارگان پاس ساری به دیدار نهایی راه یافت.
به گزارش ایلنا، در مرحله نیمهنهایی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم استقلال با نتیجه ۷ بر ۳ خیبر خرمآباد را شکست داد و راهی فینال شد. در دیگر دیدار نیمهنهایی تیم ستارگان پاس ساری مقابل بانک شهر حاضر نشد تا بانک شهر بدون مبارزه فینالیست شود.
بر همین اساس استقلال و بانک شهر از ساعت ۱۷ امروز برگزارکنندگان دیدار نهایی خواهند بود. همچنین با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار ردهبندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرمآباد عنوان سومی را کسب کرد.