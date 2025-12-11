خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت دوباره اسکی‌باز المپیکی به ایران

بازگشت دوباره اسکی‌باز المپیکی به ایران
کد خبر : 1726216
لینک کوتاه کپی شد.

عاطفه احمدی، ملی‌پوش سابق اسکی، پس از دو سال اقامت در آلمان اعلام کرد که به ایران بازگشته است.

به گزارش ایلنا، عاطفه احمدی ملی‌پوش سابق اسکی ایران که سال ۱۴۰۱ به آلمان پناهنده شده بود، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از بازگشتش به کشور خبر داد. او در این پیام به حمایت مقام معظم رهبری برای بازگشت به ایران اشاره کرده و نوشته است که ایران را امن‌ترین جای دنیا برای خود می‌داند و با کمک‌های صورت‌گرفته به کانون خانواده بازگشته است.

احمدی تنها زن اسکی‌باز ایران در المپیک زمستانی پکن بود و طی سال‌های مختلف عضو تیم ملی و اعزامی به مسابقات بین‌المللی محسوب می‌شد. او سال ۱۴۰۱ راهی آلمان شد اما اکنون بار دیگر تصمیم به بازگشت گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری