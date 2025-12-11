به گزارش ایلنا، عاطفه احمدی ملی‌پوش سابق اسکی ایران که سال ۱۴۰۱ به آلمان پناهنده شده بود، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از بازگشتش به کشور خبر داد. او در این پیام به حمایت مقام معظم رهبری برای بازگشت به ایران اشاره کرده و نوشته است که ایران را امن‌ترین جای دنیا برای خود می‌داند و با کمک‌های صورت‌گرفته به کانون خانواده بازگشته است.

احمدی تنها زن اسکی‌باز ایران در المپیک زمستانی پکن بود و طی سال‌های مختلف عضو تیم ملی و اعزامی به مسابقات بین‌المللی محسوب می‌شد. او سال ۱۴۰۱ راهی آلمان شد اما اکنون بار دیگر تصمیم به بازگشت گرفته است.

