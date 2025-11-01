جایگاه نهایی نوجوانان هندبال ایران در مسابقات جهانی مشخص شد
تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با کسب سومین پیروزی خود به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران شب گذشته در آخرین بازی خود در جریان مسابقات جهانی ۲۰۲۵ مراکش، برای کسب مقام نهم جهان به مصاف پورتوریکو رفت و به پیروزی رسید.
ملیپوشان هندبال ایران که پیش از این در جریان دیدارهای مرحله گروهی پورتوریکو را شکست داده بودند، یکبار دیگر مقابل این تیم با نتیجه ۳۰ - ۴۲ به پیروزی رسیدند.
تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران که با قهرمانی در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به رقابت های جهانی در این رده سنی راه یافته بود، در مرحله گروهی با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه بود که با دو شکست و یک پیروزی به مرحله ردهبندی راه یافت و در این مرحله کرهجنوبی، نایب قهرمان آسیا، را شکست داد. در نهایت شب گذشته برای کسب رده نهم مقابل پورتوریکو به میدان رفت و با کسب سومین پیروزی خود به کار خود در این مسابقات پایان داد.
گفتنی است؛ نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به میزبانی مراکش امشب با برگزاری دیدارهای ردهبندی و فینال به پایان میرسد.