رونمایی از ترکیب فولاد در اولین میزبانی
تصمیم ویژه مطهری در غیاب رامین رضاییان
ترکیب اولیه فولاد خوزستان مقابل شمس آذر قزوین مشخص شد.
به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان در شرایطی نخستین بازی خانگی فصل را تجربه میکند که حمید مطهری دست به دو تغییر نسبت به بازی قبل زده و ۱۱ مرد اصلی خود را راهی میدان کرده است. حامد لک، محمد قریشی، میلاد بدرقه، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، امیرحسین جولانی، قاسم لطیفی، فرشاد احمدزاده، یوسف مزرعه، مهرداد محمدی و احسان محروقی بازیکنان فیکس فولاد در این مسابقه هستند.
کادر فنی اهوازیها پس از تساوی هفته اول برابر ذوبآهن، میلاد بدرقه را در خط دفاع جایگزین امین ساعدی کرده و قاسم لطیفی نیز به جای محمدرضا کشاورزی در ترکیب اصلی قرار گرفته است تا سایر نفرات بدون تغییر باقی بمانند.
مهمترین حاشیه این دیدار، غیبت رامین رضاییان در فهرست نهایی مسابقه است؛ مدافع جدید فولادیها که پس از جنجالهای فراوان پیراهن این تیم را بر تن کرد، با لباس شخصی در ورزشگاه حاضر شده و از روی سکوها بازی را تماشا میکند. مطهری امیدوار است با این تغییرات، خط هجومی تیمش عملکرد بهتری ارائه دهد و اولین ۳ امتیاز و نخستین گل فصل در اهواز به ثبت برسد.