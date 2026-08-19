خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب دو تیم مس شهربابک و خیبر اعلام شد

ترکیب دو تیم مس شهربابک و خیبر اعلام شد
کد خبر : 1828020
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم مس شهربابک و خیبر خرم آباد مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 19:30 امشب دو تیم مس شهربابک و خیبر در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب مس شهربابک برای این دیدار به شرح زیر است:

نادپور، طرحانی، محمد آژیر، محسن سفید چغایی، محمدی، محمد تاجیک، محمدزبیر نیک نفس، نوابی‌فر، امید نافذ، رعوفی‌منش و ولی‌زاده

ترکیب خیبر  برای این دیدار به شرح زیر است:

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، حمیدرضا طاهرخانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، مسعود محبی، علی خانزادی، فرشاد محمدی‌مهر، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی و امیررضا ملکی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز