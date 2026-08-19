ترکیب دو تیم مس شهربابک و خیبر اعلام شد
ترکیب دو تیم مس شهربابک و خیبر خرم آباد مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 19:30 امشب دو تیم مس شهربابک و خیبر در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب مس شهربابک برای این دیدار به شرح زیر است:
نادپور، طرحانی، محمد آژیر، محسن سفید چغایی، محمدی، محمد تاجیک، محمدزبیر نیک نفس، نوابیفر، امید نافذ، رعوفیمنش و ولیزاده
ترکیب خیبر برای این دیدار به شرح زیر است:
محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، حمیدرضا طاهرخانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، مسعود محبی، علی خانزادی، فرشاد محمدیمهر، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی و امیررضا ملکی