ترکیب دو تیم مس شهربابک و خیبر اعلام شد

به گزارش ایلنا، از ساعت 19:30 امشب دو تیم مس شهربابک و خیبر در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب مس شهربابک برای این دیدار به شرح زیر است:

نادپور، طرحانی، محمد آژیر، محسن سفید چغایی، محمدی، محمد تاجیک، محمدزبیر نیک نفس، نوابی‌فر، امید نافذ، رعوفی‌منش و ولی‌زاده

ترکیب خیبر برای این دیدار به شرح زیر است:

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، حمیدرضا طاهرخانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، مسعود محبی، علی خانزادی، فرشاد محمدی‌مهر، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی و امیررضا ملکی

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