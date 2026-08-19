ممفیس دپای قراردادش را با کورینتیانس تمدید کرد

به گزارش ایلنا، پس از شکست اولیه در مذاکرات که جنجال زیادی به پا کرده بود، ممفیس دپای سرانجام قرارداد خود را با کورینتیانس تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرد. بدین ترتیب این مهاجم به ماجراجویی خود که از سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شده بود، ادامه خواهد داد.

باشگاه برزیلی چند روز پیش اعلام کرده بود که از ادامه همکاری با این بازیکن صرف‌نظر کرده است؛ موضوعی که خشم علنی دپای را در پی داشت و او معتقد بود می‌تواند از کارفرمای خود به دلیل عدم پایبندی به توافق شکایت کند. اما در نهایت همه چیز به حالت عادی بازگشت و سوءتفاهم‌ها برطرف شد.

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