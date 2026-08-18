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پیام سرمربی شمس‌آذر به فولاد: این بار برای امتیاز آمده‌ایم

پیام سرمربی شمس‌آذر به فولاد: این بار برای امتیاز آمده‌ایم
کد خبر : 1827567
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سرمربی شمس‌آذر قزوین با اشاره به آنالیز دیدار برابر پرسپولیس، تأکید کرد تیم جوان و پرتلاشش مقابل فولاد برای کسب امتیاز به میدان می‌رود و بازیکنان این تیم توانایی جبران شکست هفته نخست را دارند.

به گزارش ایلنا،  وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر قزوین، در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد خوزستان از آمادگی تیمش برای جبران شکست برابر پرسپولیس خبر داد و گفت بازیکنان شمس‌آذر پس از آن مسابقه، شرایط فنی خود را به‌طور کامل بررسی کرده‌اند.

او در این باره اظهار داشت: «بعد از بازی با پرسپولیس ریکاوری خوبی داشتیم و تمرینات مناسبی را پشت سر گذاشتیم. بازیکنان فیلم آن مسابقه را آنالیز کردند و نقاط ضعف و قوت خود را دیدند.»

رضایی درباره شکست هفته نخست گفت: «روی یک اشتباه و غافلگیری گل خوردیم، اما بازیکنان ما به‌ویژه در نیمه دوم نشان دادند توانایی ارائه فوتبال باکیفیت را دارند و از نظر فنی و ذهنی ظرفیت بالایی در تیم وجود دارد.»

سرمربی شمس‌آذر درباره تقابل با فولاد نیز عنوان کرد: «فولاد تیم قابل احترامی است، اما ما هم تیمی جوان، باانگیزه و پرتلاش هستیم. هدف ما این است که بازی خوبی انجام دهیم و با کسب امتیاز از اهواز خارج شویم.»

او با اشاره به جدایی چند بازیکن تأثیرگذار شمس‌آذر گفت: «هر سال تعدادی از بازیکنان خوب تیم جدا می‌شوند، اما به نفرات جوان خود ایمان داریم. فلسفه شمس‌آذر فرصت دادن به استعدادهاست و در سال‌های اخیر بازیکنان زیادی از این باشگاه به تیم‌های بزرگ و حتی تیم ملی رسیده‌اند.»

رضایی درباره افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر نیز اظهار داشت: «با بیشتر شدن تعداد تیم‌ها، بازیکنان باکیفیت در بین باشگاه‌ها تقسیم شده‌اند و این موضوع کار تیم‌های میانه جدول را سخت‌تر کرده است، اما ما تلاش می‌کنیم با ارائه فوتبال خوب، جایگاه شمس‌آذر را در جدول ارتقا دهیم.»

 

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