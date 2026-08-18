به گزارش ایلنا، وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر قزوین، در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد خوزستان از آمادگی تیمش برای جبران شکست برابر پرسپولیس خبر داد و گفت بازیکنان شمس‌آذر پس از آن مسابقه، شرایط فنی خود را به‌طور کامل بررسی کرده‌اند.

او در این باره اظهار داشت: «بعد از بازی با پرسپولیس ریکاوری خوبی داشتیم و تمرینات مناسبی را پشت سر گذاشتیم. بازیکنان فیلم آن مسابقه را آنالیز کردند و نقاط ضعف و قوت خود را دیدند.»

رضایی درباره شکست هفته نخست گفت: «روی یک اشتباه و غافلگیری گل خوردیم، اما بازیکنان ما به‌ویژه در نیمه دوم نشان دادند توانایی ارائه فوتبال باکیفیت را دارند و از نظر فنی و ذهنی ظرفیت بالایی در تیم وجود دارد.»

سرمربی شمس‌آذر درباره تقابل با فولاد نیز عنوان کرد: «فولاد تیم قابل احترامی است، اما ما هم تیمی جوان، باانگیزه و پرتلاش هستیم. هدف ما این است که بازی خوبی انجام دهیم و با کسب امتیاز از اهواز خارج شویم.»

او با اشاره به جدایی چند بازیکن تأثیرگذار شمس‌آذر گفت: «هر سال تعدادی از بازیکنان خوب تیم جدا می‌شوند، اما به نفرات جوان خود ایمان داریم. فلسفه شمس‌آذر فرصت دادن به استعدادهاست و در سال‌های اخیر بازیکنان زیادی از این باشگاه به تیم‌های بزرگ و حتی تیم ملی رسیده‌اند.»

رضایی درباره افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر نیز اظهار داشت: «با بیشتر شدن تعداد تیم‌ها، بازیکنان باکیفیت در بین باشگاه‌ها تقسیم شده‌اند و این موضوع کار تیم‌های میانه جدول را سخت‌تر کرده است، اما ما تلاش می‌کنیم با ارائه فوتبال خوب، جایگاه شمس‌آذر را در جدول ارتقا دهیم.»

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