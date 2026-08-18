خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب نساجی مقابل استقلال اعلام شد

ترکیب نساجی مقابل استقلال اعلام شد
کد خبر : 1827561
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب نساجی مازندران برای دیدار حساس برابر استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر اعلام شد و مجتبی حسینی تصمیم گرفته تیمش را بدون تغییر نسبت به مسابقه نخست فصل به میدان بفرستد.

به گزارش ایلنا،  علیرضا جعفرپور درون دروازه نساجی قرار می‌گیرد و در خط دفاع، ابوالفضل کوهی، بهروز نوروزی‌فرد، هومن ربیع‌زاده و محمدحسین‌زاده به میدان خواهند رفت.

صادق بوصبیح و پوریا سرآبادانی دو هافبک دفاعی نساجی هستند و معین ایمری یک خط جلوتر از آنها بازی می‌کند. جواد آقایی‌پور و افشین صادقی نیز به عنوان وینگرهای چپ و راست در ترکیب قرار گرفته‌اند.

فردین نجفی هم مهاجم نوک نساجی خواهد بود تا تیم مجتبی حسینی با سیستم ۴-۲-۳-۱ برابر استقلال قرار بگیرد.

ترکیب احتمالی نساجی مقابل استقلال:
علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، بهروز نوروزی‌فرد، محمد حسین‌زاده، معین ایمری، پوریا سرآبادانی، صادق بوصبیح، جواد آقایی‌پور، افشین صادقی و فردین نجفی

ترکیب نساجی مقابل استقلال اعلام شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز