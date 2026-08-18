ترکیب نساجی مقابل استقلال اعلام شد
ترکیب نساجی مازندران برای دیدار حساس برابر استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر اعلام شد و مجتبی حسینی تصمیم گرفته تیمش را بدون تغییر نسبت به مسابقه نخست فصل به میدان بفرستد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جعفرپور درون دروازه نساجی قرار میگیرد و در خط دفاع، ابوالفضل کوهی، بهروز نوروزیفرد، هومن ربیعزاده و محمدحسینزاده به میدان خواهند رفت.
صادق بوصبیح و پوریا سرآبادانی دو هافبک دفاعی نساجی هستند و معین ایمری یک خط جلوتر از آنها بازی میکند. جواد آقاییپور و افشین صادقی نیز به عنوان وینگرهای چپ و راست در ترکیب قرار گرفتهاند.
فردین نجفی هم مهاجم نوک نساجی خواهد بود تا تیم مجتبی حسینی با سیستم ۴-۲-۳-۱ برابر استقلال قرار بگیرد.
ترکیب احتمالی نساجی مقابل استقلال:
علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیعزاده، بهروز نوروزیفرد، محمد حسینزاده، معین ایمری، پوریا سرآبادانی، صادق بوصبیح، جواد آقاییپور، افشین صادقی و فردین نجفی