برنامه کامل استقلال در لیگ نخبگان آسیا
استقلال حریفان خود در مرحله لیگ نخبگان آسیا را شناخت و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز برنامه زمانی دیدارهای آبیپوشان را اعلام کرد؛ شاگردان سهراب بختیاریزاده رقابت آسیایی خود را با تقابل برابر السد قطر آغاز میکنند.
به گزارش ایلنا، استقلال در نخستین بازی خود میزبان السد قطر خواهد بود و سپس در قطر به مصاف الغرافه میرود. در ادامه، آبیپوشان میهمان شباب الاهلی امارات هستند و در چهارمین مسابقه از الشمال قطر میزبانی میکنند.
برنامه استقلال در ادامه مرحله لیگ به این شرح است:
* استقلال ایران – السد قطر، دوشنبه ۲۳ شهریور
* الغرافه قطر – استقلال ایران، دوشنبه ۲۰ مهر
* شباب الاهلی امارات – استقلال، سهشنبه ۵ آبان
* استقلال ایران – الشمال قطر، سهشنبه ۱۲ آبان
* العین امارات – استقلال ایران، دوشنبه ۲ آذر
* استقلال ایران – نفتچی فرغانه، دوشنبه ۱۶ آذر
* پاختاکور ازبکستان – استقلال ایران، دوشنبه ۱۹ بهمن
* استقلال ایران – الوصل امارات، دوشنبه ۲۶ بهمن
پس از هفته ششم، رقابتهای لیگ نخبگان حدود دو ماه متوقف خواهد شد و استقلال دو دیدار پایانی خود را پس از این وقفه برگزار میکند.
نکته مهم درباره برنامه اعلامشده این است که ساعت آغاز و ورزشگاه برگزاری مسابقات هنوز قطعی نشده و در سایت AFC با عبارت TBC درج شده است. همچنین چهار مسابقهای که استقلال در آنها میزبان محسوب میشود، به دلیل سلب میزبانی از تیمهای ایرانی، خارج از ایران برگزار خواهد شد.