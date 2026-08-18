خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه کامل استقلال در لیگ نخبگان آسیا

برنامه کامل استقلال در لیگ نخبگان آسیا
کد خبر : 1827547
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال حریفان خود در مرحله لیگ نخبگان آسیا را شناخت و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز برنامه زمانی دیدارهای آبی‌پوشان را اعلام کرد؛ شاگردان سهراب بختیاری‌زاده رقابت آسیایی خود را با تقابل برابر السد قطر آغاز می‌کنند.

به گزارش ایلنا، استقلال در نخستین بازی خود میزبان السد قطر خواهد بود و سپس در قطر به مصاف الغرافه می‌رود. در ادامه، آبی‌پوشان میهمان شباب الاهلی امارات هستند و در چهارمین مسابقه از الشمال قطر میزبانی می‌کنند.

برنامه استقلال در ادامه مرحله لیگ به این شرح است:

* استقلال ایران – السد قطر، دوشنبه ۲۳ شهریور
* الغرافه قطر – استقلال ایران، دوشنبه ۲۰ مهر
* شباب الاهلی امارات – استقلال، سه‌شنبه ۵ آبان
* استقلال ایران – الشمال قطر، سه‌شنبه ۱۲ آبان
* العین امارات – استقلال ایران، دوشنبه ۲ آذر
* استقلال ایران – نفتچی فرغانه، دوشنبه ۱۶ آذر
* پاختاکور ازبکستان – استقلال ایران، دوشنبه ۱۹ بهمن
* استقلال ایران – الوصل امارات، دوشنبه ۲۶ بهمن

پس از هفته ششم، رقابت‌های لیگ نخبگان حدود دو ماه متوقف خواهد شد و استقلال دو دیدار پایانی خود را پس از این وقفه برگزار می‌کند.

نکته مهم درباره برنامه اعلام‌شده این است که ساعت آغاز و ورزشگاه برگزاری مسابقات هنوز قطعی نشده و در سایت AFC با عبارت TBC درج شده است. همچنین چهار مسابقه‌ای که استقلال در آنها میزبان محسوب می‌شود، به دلیل سلب میزبانی از تیم‌های ایرانی، خارج از ایران برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز