ترکیب استقلال مقابل نساجی مشخص شد
ترکیب تیم استقلال برای دیدار برابر نساجی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، ترکیب استقلال برای دیدار برابر نساجی مازندران در هفته دوم لیگ برتر اعلام شد و سهراب بختیاریزاده تیمش را با ترکیبی جوان و هجومی به میدان میفرستد.
حبیب فرعباسی دروازهبان استقلال است و رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، حسین گودرزی و صالح حردانی خط دفاعی آبیپوشان را تشکیل میدهند.
امیرمحمد رزاقینیا و اسماعیل قلیزاده در میانه میدان قرار گرفتهاند و یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان نیز سه بازیکن خط حمله استقلال هستند.
استقلال که فصل جدید را با پیروزی پرگل ۴ بر صفر مقابل مس شهربابک آغاز کرده، در دومین هفته به دنبال کسب سه امتیاز دیگر است.
دیدار نساجی و استقلال از ساعت ۱۹:۱۵ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار خواهد شد.
ترکیب استقلال:
حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان
سرمربی: سهراب بختیاریزاده