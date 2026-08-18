ترکیب استقلال مقابل نساجی مشخص شد

به گزارش ایلنا، ترکیب استقلال برای دیدار برابر نساجی مازندران در هفته دوم لیگ برتر اعلام شد و سهراب بختیاری‌زاده تیمش را با ترکیبی جوان و هجومی به میدان می‌فرستد.

حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال است و رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، حسین گودرزی و صالح حردانی خط دفاعی آبی‌پوشان را تشکیل می‌دهند.

امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده در میانه میدان قرار گرفته‌اند و یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان نیز سه بازیکن خط حمله استقلال هستند.

استقلال که فصل جدید را با پیروزی پرگل ۴ بر صفر مقابل مس شهربابک آغاز کرده، در دومین هفته به دنبال کسب سه امتیاز دیگر است.

دیدار نساجی و استقلال از ساعت ۱۹:۱۵ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار خواهد شد.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: سهراب بختیاری‌زاده

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