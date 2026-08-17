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رسمی: رامین رضاییان به فولاد پیوست(عکس)

رسمی: رامین رضاییان به فولاد پیوست(عکس)
کد خبر : 1827101
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رامین رضاییان پس از جدایی از استقلال و بررسی چند پیشنهاد، با فولاد خوزستان به توافق نهایی رسید و بار دیگر پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان که فصل گذشته برای استقلال و فولاد خوزستان به میدان رفت، پس از قطعی شدن جدایی‌اش از جمع آبی‌پوشان مذاکراتی را با چند باشگاه برای انتخاب تیم جدید خود انجام داد.

این بازیکن پیش‌تر از تمایلش برای ادامه فوتبال در اروپا صحبت کرده بود اما در نهایت پیشنهاد مناسبی از تیم‌های اروپایی دریافت نکرد.

رسمی: رامین رضاییان به فولاد پیوست(عکس)

رضاییان در ادامه مذاکرات خود با مسئولان فولاد خوزستان به توافق نهایی رسید و بازگشتش به این تیم قطعی شد. او فصل گذشته نیز بخشی از مسابقات لیگ برتر را با پیراهن فولاد پشت سر گذاشته بود.

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