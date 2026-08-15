به گزارش ایلنا، سرخ‌پوشان اهوازی در گام نخست از بیست‌وششمین دوره لیگ برتر، در خانه ذوب‌آهن به تساوی بدون گل رضایت دادند. مسئول فنی فولاد در پایان این دیدار در خصوص کارکرد نفراتش، دگرگونی‌های فراوان در لیست بازیکنان، مضیقه مالی در بازار نقل‌وانتقالات و همچنین همراهی پرشور طرفداران اهوازی به اظهارنظر پرداخت.

مطهری در شروع صحبت‌هایش و با اشاره به وقفه ایجاد شده بین لیگ پارسال و امسال گفت: «بعد از شش، هفت ماه تعطیلی، بچه‌های تیم من خیلی زحمت کشیدند و پرتلاش بازی کردند. با توجه به ارتفاع محل برگزاری مسابقه و اینکه در زمین حریف بازی می‌کردیم، تلاش زیادی انجام دادند، اما از لحاظ فنی آن چیزی که دوست داشتم نبودیم. بعد از بازی هم همین موضوع را به بازیکنان گفتم. بخشی از آن طبیعی است و بخشی هم به این برمی‌گردد که باید خودمان را تجهیز و قوی‌تر کنیم و شرایطمان را بهتر کنیم.»

او درباره نوع فوتبال مورد علاقه خود چنین صحبت کرد: «می‌خواهم تیمم فوتبال شناور و رو به جلویی داشته باشد و بتوانیم آن را در زمین اجرایی کنیم. ذوب‌آهن تیم قابل احترامی است و همان‌طور که روز قبل هم گفتم، می‌دانستیم روی ضربات ایستگاهی برنامه دارند. توانستیم این بخش از بازی آن‌ها را کنترل کنیم، اما دوست داشتم خودمان فوتبال خیلی بهتری ارائه بدهیم. هفته اول بود و دلایلی که گفتم باعث شد کیفیت همیشگی‌مان را نداشته باشیم.»

سرمربی فولاد درباره تساوی بدون گل و یک بازی بدون موقعیت جدی و واقعی برای دو تیم گفت: «از نظر سازماندهی دفاعی هر دو تیم شرایط خوبی داشتند و ابتدا سعی می‌کردند گل نخورند، اما درباره تیم خودم باید بگویم من چنین مربی‌ای نیستم. همیشه دوست دارم تیمم فوتبال رو به جلو بازی کند. اگر بازی‌های تیم‌هایی که من هدایت کرده‌ام را ببینید، معمولاً گل‌های زیادی رد و بدل شده است. فکر می‌کنم از زمانی که سرمربی فولاد شده‌ام، این اولین تساوی بدون گل ما بود.»

مطهری درباره ایراد در بخش تهاجمی فولاد گفت: «این ایراد تیم من است و مسئولیتش با خود من است. باید در حمله بهتر باشیم، ایده‌های بیشتری برای رسیدن به دروازه حریف داشته باشیم و بتوانیم گل بزنیم. تلاش می‌کنیم این مشکل را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنیم و بازی‌های بعدی را با شرایط بهتر و گل‌های بیشتر ادامه بدهیم.»

او در ادامه تاکید کرد: «ممکن است یک تساوی صفر بر صفر در خانه حریف از نگاه خیلی‌ها شاید نتیجه خوبی باشد، اما من با تمام احترامی که برای ذوب‌آهن قائلم، واقعاً از این مساوی خارج از خانه راضی نیستم. دوست داشتم شرایطمان خیلی بهتر باشد.»

مطهری در ادامه به حضور هواداران فولاد در ورزشگاه فولادشهر اشاره کرد و گفت: «این واقعاً عشق است که یک هوادار با تمام سختی‌ها خودش را از اهواز به اینجا می‌رساند. همیشه به بازیکنانم گفته‌ام باید تمام وجودمان را برای این هواداران بگذاریم. بازیکنان من امروز تلاششان را انجام دادند، اما باید در نتیجه‌گیری هم بهتر باشیم. به شکل کلی می‌گویم که باید این بازی را می‌بردیم و برد را تقدیم هوادارانی می‌کردیم که با این همه مشقت خودشان را به ورزشگاه رساندند.»

سرمربی فولاد همچنین ضمن تشکر از باشگاه ذوب‌آهن افزود: «اگر مشکلی برای ورود هواداران ما وجود داشته و باشگاه ذوب‌آهن برای حل آن همکاری کرده، از آن‌ها تشکر می‌کنم. امیدوارم در ادامه لیگ، هواداران فوتبال نمایش‌های بهتری از تیم‌ها ببینند.»

مطهری درباره تغییرات گسترده تیم فولاد نسبت به فصل ناتمام گذشته گفت: «با این موضوع موافقم که تیم‌ها تغییرات زیادی داشته‌اند. شب قبل هم گفتم که ما دیگر آن فولاد فصل گذشته نیستیم. دقیقاً ۱۰ بازیکن را از دست دادیم و تقریباً ۵۰ درصد تیم تغییر کرده است. طبیعتاً هماهنگی بازیکنان جدید زمان می‌برد، اما هیچ‌کدام از این مسائل بهانه نیست. وظیفه من است که تیم را هرچه سریع‌تر هماهنگ کنم و به نقطه اوج برسانم. من باید این را درست کنم و ان‌شاءالله در سریعترین زمان ممکن این اتفاق رخ دهد.»

او درباره محدودیت‌ها و مشکلات فولاد در نقل‌وانتقالات و مقایسه با برخی تیم‌های دیگر نیز گفت: «مثل بعضی از تیم‌های متمول نمی‌توانیم هر طور که دلمان می‌خواهد یارگیری کنیم. با این حال، من به کار تیمی اعتقاد زیادی دارم. داشتن بازیکنان باکیفیت خوب است، اما مهم‌تر از آن داشتن یک تیم یکدست، همدل و خوب است. به نظر من این موضوع ارزش بیشتری از جمع کردن تعداد زیادی ستاره دارد.»

مطهری در ادامه افزود: «بر اساس بودجه و بضاعت باشگاه تلاش کردیم تیم را ببندیم و شرایطمان همین است. واقعاً نمی‌توانیم از لحاظ مالی با تیم‌های متمول رقابت کنیم و این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد. در لیگ برتر انگلیس هم منچسترسیتی یک مدل یارگیری می‌کند و تیم دیگری مثل لیدز با شرایط متفاوتی وارد بازار می‌شود. این مسئله برای من گلایه نیست و باید با داشته‌های خودمان بهترین عملکرد را ارائه بدهیم.»

او در پایان به غیبت چند مورد از خریدهای تابستانی فولاد اشاره کرد و گفت: «از پنج بازیکنی که جذب کردیم، متأسفانه سه نفر امروز به دلیل مشکلاتی که داشتند در اختیارمان نبودند. تلاش می‌کنیم تیم کامل‌تر شود. بازیکنان فعلی ما هم بسیار خوب و ارزشمند هستند و با همین نفرات حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودمان را به اوج برسانیم.»

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