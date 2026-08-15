ترکیب 11 نفره ذوب آهن مقابل مقابل شاگردان ویسی
بازیکنان منتخب عبدالله ویسی برای مقابله با فولاد خوزستان مشخص شدند
به گزارش ایلنا، ذوبآهنی ها که علاوه بر کادر فنی، شاهد تغییراتی در ترکیب نفرات خود بودهاند، با هدایت عبدالله ویسی وارد دوره بیستوششم رقابتهای لیگ برتر میشوند و هواداران این تیم امیدوارند مسابقات را با پیروزی و کسب سه امتیاز در گام اول آغاز کنند.
با تصمیم ویسی، ۱۱ بازیکن زیر در ترکیب اصلی ذوبآهن اصفهان برای تقابل با فولاد خوزستان روانه میدان میشوند:
داوود نوشیصوفیانی، سعید کریمی، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، امیرحسین رنگرزجدی، جلالالدین علیمحمدی، علی اسلامی، بهنام تیموریان، محمود قائدرحمتی، نیما انتظاری و رحمان جعفری
گفتنی است این مسابقه از ساعت 19:30 در ورزشگاه فولادشهر آغاز میشود و سیدرضا مهدوی نیز آن را قضاوت خواهد کرد.