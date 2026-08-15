پرسپولیس جدید در قزوین؛ اولین آزمون جدی پروژه تارتار
پرسپولیس در حالی فصل جدید لیگ برتر را برابر شمسآذر آغاز میکند که این مسابقه فراتر از یک دیدار افتتاحیه، نخستین محک رسمی تیمی است که با تغییرات قابل توجه وارد فصل جدید شده و مهدی تارتار باید از همین نقطه، نخستین نشانههای تفکرات خود را نشان دهد.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس فصل تازه را با یک سؤال بزرگ آغاز میکند؛ آیا تیمی که در تابستان دستخوش تغییر شده، میتواند از همان نخستین مسابقه چهرهای متفاوت از گذشته نشان دهد؟ پاسخ این سؤال البته قرار نیست فقط در نتیجه دیدار با شمسآذر خلاصه شود. آنچه در قزوین اهمیت بیشتری دارد، تصویری است که پرسپولیس از خودش ارائه خواهد کرد؛ تصویری از تیمی که قرار است با ترکیبی تازه و رویکردی متفاوت، مسیر فصل را طی کند.
مهدی تارتار در شرایطی هدایت سرخپوشان را بر عهده گرفته که تغییر نسل یکی از مهمترین محورهای برنامه او محسوب میشود. پرسپولیس دیگر نمیتواند صرفاً با تکیه بر تجربه بازیکنان سالهای گذشته مسیر موفقیت را طی کند و حالا بخشی از نگاه کادر فنی به ساختن تیمی جوانتر، پرانرژیتر و البته هماهنگتر معطوف شده است.
همین تغییر رویکرد باعث شده بازی نخست فصل اهمیت ویژهای پیدا کند. مسابقات دوستانه فرصتی برای آزمون ترکیبها، تغییر سیستم و ارزیابی بازیکنان است، اما شرایط در لیگ برتر کاملاً متفاوت خواهد بود. تارتار در قزوین دیگر نمیتواند بدون در نظر گرفتن نتیجه، تمام تصمیمهایش را آزمایش کند. اولین امتیازات فصل در همان مسابقهای به دست میآیند که نخستین قضاوت جدی درباره تیم جدید نیز شکل خواهد گرفت.
تارتار از قزوین چه میخواهد؟
شاید مهمترین نکته درباره پرسپولیس جدید این باشد که قرار نیست تغییرات آن صرفاً در نام بازیکنان خلاصه شود. وقتی یک تیم وارد مرحله تغییر نسل میشود، مسئله اصلی ایجاد تعادل میان تجربه و جوانی است؛ تعادلی که اگر بهدرستی شکل نگیرد، میتواند در هفتههای ابتدایی خودش را به شکل نوسان در عملکرد نشان دهد.
پرسپولیس از یک طرف همچنان تیمی است که انتظار از آن چیزی جز رقابت در بالای جدول نیست و از طرف دیگر، برای شکلگیری نسخه مورد نظر تارتار به زمان نیاز دارد. همین تضاد، شرایط سرخپوشان را پیچیده میکند.
هوادار پرسپولیس نتیجه میخواهد، اما کادر فنی به زمان نیاز دارد. جوانتر شدن تیم به معنای افزایش ظرفیت رشد است، ولی همزمان میتواند احتمال اشتباه و ناهماهنگی را نیز بالا ببرد. بنابراین نخستین مسابقات فصل برای تارتار تنها جنگ بر سر امتیاز نیست؛ فرصتی برای پیدا کردن ترکیب اصلی، شناخت نقاط ضعف و تثبیت ایدههای تاکتیکی نیز محسوب میشود.
قزوین؛ جایی برای یک شروع ساده نیست
در ظاهر، بازی نخست فصل تنها یک مسابقه از 34 هفته لیگ است، اما شرایط میتواند آن را به یکی از مهمترین بازیهای ابتدایی پرسپولیس تبدیل کند. شمسآذر در خانه، تیمی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و پرسپولیس نیز به خوبی میداند هرگونه لغزش در آغاز فصل میتواند فشارها را از همان هفته نخست افزایش دهد.
مسئله فقط گرفتن سه امتیاز نیست. اگر پرسپولیس پیروز شود اما نشانهای از انسجام، برنامه و هویت تاکتیکی در بازیاش دیده نشود، بخشی از سؤالات همچنان باقی خواهد ماند. در نقطه مقابل، اگر تیم تارتار بتواند علاوه بر نتیجه، نمایش قابل قبولی ارائه کند، نخستین علامت از موفقیت پروژه جدید سرخپوشان ارسال خواهد شد.
به همین دلیل، بازی قزوین را باید از زاویهای متفاوت نگاه کرد. این مسابقه قرار نیست سرنوشت فصل پرسپولیس را تعیین کند، اما میتواند نخستین سرنخ درباره آینده این تیم باشد.
اولین امتحان برای ترکیبی که هنوز کامل نشده است
یکی از دشوارترین وظایف تارتار، ساختن هماهنگی میان بازیکنانی است که هنوز زمان زیادی برای بازی در کنار یکدیگر نداشتهاند. در فوتبال، هماهنگی مسئلهای نیست که بتوان آن را صرفاً با تمرین به دست آورد. ارتباط میان خطوط، شناخت متقابل بازیکنان و درک حرکات همتیمیها معمولاً در مسابقات رسمی شکل کاملتری پیدا میکند.
پرسپولیس بنابراین ممکن است در هفتههای ابتدایی نسخه نهایی خود نباشد. این موضوع را حتی میتوان بخشی طبیعی از فرآیند بازسازی تیم دانست. اما تفاوت میان یک تیم در حال ساخت و تیمی که سردرگم به نظر میرسد، دقیقاً در جزئیات مشخص میشود؛ در نحوه پرس کردن، انتقال توپ، واکنش پس از از دست دادن مالکیت و میزان ارتباط میان خطوط.
این همان جایی است که عملکرد تارتار زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت.
پرسپولیس باید هم نتیجه بگیرد، هم ساخته شود
شاید بزرگترین چالش سرخپوشان در فصل جدید همین باشد؛ آنها فرصت ساختن تیم را دارند، اما فرصت از دست دادن امتیازات را نه.
پرسپولیس اگر میخواهد در جمع مدعیان باقی بماند، باید از هفتههای نخست امتیازات لازم را جمع کند. در عین حال، نمیتواند انتظار داشته باشد تیمی که تغییرات زیادی داشته، از همان روز اول به بالاترین سطح هماهنگی برسد.
قزوین از همین منظر میتواند نخستین ایستگاه واقعی پروژه تارتار باشد؛ جایی که نتیجه اهمیت دارد، اما شکل رسیدن به نتیجه نیز به همان اندازه زیر نظر خواهد بود.
برای پرسپولیس، فصل جدید از یک بازی آغاز میشود، اما داستان واقعی تیم جدید تارتار احتمالاً از همان مسابقه اول قابل خواندن خواهد بود. اگر سرخپوشان بتوانند در قزوین نشانههایی از یک تیم منسجم، پرتحرک و رو به جلو ارائه کنند، میتوان امیدوار بود تغییرات تابستانی در مسیر درستی قرار گرفته است. اگر نه، تارتار خیلی زود با نخستین پرسش جدی فصل مواجه خواهد شد: برای ساختن پرسپولیس جدید، چقدر زمان لازم است؟