ساعت بازی شمس آذر قزوین و پرسپولیس

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین هفته از بیست‌وششمین دوره لیگ برتر، امروز شنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف شمس‌آذر خواهد رفت.

قضاوت این دیدار برعهده بیژن حیدری است و محمدعلی پورمتقی و دانیال باشنده به‌عنوان کمک‌داور او را همراهی می‌کنند. شاهین یزدانی داور چهارم و حسین نجاتی ناظر این مسابقه هستند.

مرتضی منصوریان به‌عنوان داور VAR و فرهاد امینی نیز به‌عنوان کمک داور ویدئویی در این دیدار حضور خواهند داشت.

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