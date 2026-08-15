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ساعت بازی شمس آذر قزوین و پرسپولیس

ساعت بازی شمس آذر قزوین و پرسپولیس
کد خبر : 1826063
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پرسپولیس در نخستین مسابقه خود در بیست‌وششمین دوره لیگ برتر، امروز به میهمانی شمس‌آذر قزوین می‌رود.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین هفته از بیست‌وششمین دوره لیگ برتر، امروز شنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف شمس‌آذر خواهد رفت.

قضاوت این دیدار برعهده بیژن حیدری است و محمدعلی پورمتقی و دانیال باشنده به‌عنوان کمک‌داور او را همراهی می‌کنند. شاهین یزدانی داور چهارم و حسین نجاتی ناظر این مسابقه هستند.

مرتضی منصوریان به‌عنوان داور VAR و فرهاد امینی نیز به‌عنوان کمک داور ویدئویی در این دیدار حضور خواهند داشت.

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