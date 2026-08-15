جدایی بزرگ در راه است
مقصد بعدی پل پوگبا مشخص شد
پل پوگبا در آستانه فسخ قرارداد و خروج زودهنگام از موناکو قرار گرفته و چند باشگاه حاضر در لیگ فوتبال آمریکا (MLS) بهشدت وضعیت انتقال قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ را زیر نظر دارند.
به گزارش ایلنا، پوگبا تابستان گذشته پس از سپری کردن بخشی از دوران محرومیت خود به دلیل دوپینگ، با امضای قراردادی دو ساله تا پایان فصل آینده به موناکو پیوست. اکنون هر دو طرف در حال مذاکره برای فسخ زودهنگام این قرارداد هستند. در صورت تحقق این امر، پوگبا به عنوان بازیکن آزاد این امکان را خواهد داشت تا پیشنهادهای مختلف از سراسر جهان را بررسی کند.
علاقه باشگاههای آمریکایی اتفاق جدیدی نیست
پوگبا پیش از این نیز به دیسی یونایتد و اینتر میامی، دو مورد از سرشناسترین باشگاههای لیگ آمریکا (MLS) مرتبط شده بود. او در ۳۳ سالگی همچنان از اعتبار و شهرت جهانی بالایی برخوردار است و انتقال به ایالات متحده با الگوی باشگاههای این کشور در جذب ستارههای باتجربه و پرمخاطب کاملاً همخوانی دارد. اگرچه هنوز هیچ باشگاهی توافق رسمی را تأیید نکرده، اما این انتقال روی کاغذ منطقی به نظر میرسد: کارنامه درخشان، نام بزرگ و لیگی که تشنه جذب ستارههاست.
مصدومیت جدید کار را پیچیده میکند
مصدومیت از ناحیه همسترینگ که در جریان تمرینات پیشفصل موناکو در انگلستان رخ داد، میتواند روند این انتقال را پیچیده کند. باشگاههای علاقهمند آمریکایی قطعاً مایلند پیش از تعهد مالی، از سلامت کامل او اطمینان حاصل کنند؛ بهویژه با توجه به سوابق مصدومیتهای متعدد این بازیکن. نخستین فصل حضور او در موناکو نیز با آسیبدیدگیهای مشابه تحت تأثیر قرار گرفت و حضور او را به مسابقات پراکنده محدود کرد.
تغییر سرمربی و ابهام در آینده
باشگاه موناکو اخیراً فیلیپه لوئیس را جانشین سباستین پوکونیولی کرده است؛ تغییری که میتواند برنامههای خط میانی این تیم را دستخوش تحول کند. مربیان جدید معمولاً اولویتهای متفاوتی دارند و ممکن است موناکو به این نتیجه برسد که پوگبا دیگر در ساختار تاکتیکی تیم جایی ندارد. این اتفاق مسیر خروج او را هموارتر میکند و میتواند به نفع هر دو طرف باشد؛ چرا که موناکو از زیر بار دستمزد سنگین او خارج میشود و پوگبا نیز شانس شروعی تازه را پیدا میکند.
تلاش برای احیای دوران حرفهای پس از محرومیت
دوران حرفهای پوگبا در سالهای اخیر بهشدت تحت تأثیر پرونده دوپینگ قرار داشته است. او پس از مثبت شدن تست ماده DHEA در فوریه ۲۰۲۴ (مرتبط با تست آگوست ۲۰۲۳)، با محرومیت اولیه چهار ساله مواجه شد؛ در حالی که مدعی بود این ماده از طریق یک مکمل غذایی و بدون آگاهی وارد بدنش شده است. دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در ادامه این محرومیت را به ۱۸ ماه کاهش داد و او از مارس ۲۰۲۵ مجاز به بازگشت به دنیای فوتبال شد.
از آن زمان، او تمام تلاش خود را برای بازگشت به سطح اول فوتبال به کار گرفته است. باشگاه موناکو هنوز هیچ موضع رسمی یا اظهاری در خصوص گمانهزنیهای مربوط به فسخ قرارداد نداشته است.
گام بعدی چیست؟
هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. آینده پوگبا در موناکو به برآیند مذاکرات فسخ قرارداد و سرعت بهبود مصدومیت ران او بستگی دارد. اگر قرارداد او فسخ شود و آمادگی بدنی لازم را به دست آورد، لیگ آمریکا یکی از واقعبینانهترین مقاصد او خواهد بود و دیسی یونایتد و اینتر میامی همچنان اصلیترین گزینههای مطرحشده پیرامون این ستاره فرانسوی هستند.