خیال راحت توپچیها
قول آرتتا برای تمدید قرارداد با آرسنال
میکل آرتتا با تاکید بر اینکه هواداران آرسنال نباید هیچ نگرانی بابت تمدید قرارداد او داشته باشند، اعلام کرد که ماندن در جمع توپچیها اولویت اصلی اوست و توافق جدید بهزودی صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، قرارداد فعلی سرمربی اسپانیایی در پایان فصل به پایان میرسد و هنوز تایید رسمی برای نهایی شدن قرارداد جدید اعلام نشده است. با این حال، مشخص است که هم آرتتا و هم باشگاه آرامش کاملی در این خصوص دارند و وارد شدن به فصل جدید با شرایط فعلی، هیچ دغدغهای برای طرفین ایجاد نکرده است. سرمربی توپچیها روز جمعه بار دیگر بر تعهد خود به باشگاه تاکید کرد و نشان داد که هواداران باید مطمئن باشند تمدید قرارداد او صرفاً مسئله زمان است.
آرتتا گفت: «آنها اصلاً نباید نگران این موضوع باشند، چون من میخواهم اینجا باشم. من فوقالعاده خوشحالم و بسیار سپاسگزارم که با چنین افرادی کار میکنم. هر زمان که فرصت مناسب فراهم شود، این مسئله را حل خواهیم کرد و تمام.»
او فصل گذشته تمایلی به صحبت درباره آینده خود نداشت و تاکید میکرد که تمام تمرکز تیم باید روی کسب جامهای بزرگ باشد. پس از دستیابی به این مهم و فتح جام قهرمانی لیگ برتر، انتظار میرفت که مذاکرات در طول تابستان با سرعت بیشتری پیش برود. با این حال، آرتتا ترجیح میدهد بحث تمدید را همچنان در اولویتهای بعدی بگذارد تا آرسنال تمام تمرکز خود را روی استفاده از هفتههای پایانی پنجره نقلوانتقالات تابستانی معطوف کند.
وی در این باره توضیح داد: «فکر میکنم همیشه اولویت دیگری هم وجود دارد! این همان نحوه برخوردی است که ما داشتهایم، چرا که همه مطمئن هستند مدت زمان باقیمانده از قرارداد به یک مشکل تبدیل نخواهد شد. علت این است که اشتیاق قلبی من قطعاً ماندن در اینجاست و از بودن در آرسنال بسیار راضی هستم. حسی که از طرف باشگاه دریافت میکنم هم دقیقاً همین است. به همین دلیل است که همه چیز به شکلی کاملاً طبیعی و ارگانیک پیش میرود.»
چالشهای تابستانی در بازار نقلوانتقالات
تاکنون تابستان پرچالشی برای آرسنال بوده است؛ چرا که تلاشهای آنها برای جذب مورگان راجرز و وینیسیوس جونیور به سرانجام نرسید. این باشگاه همچنان در بازار به دنبال جذب یک وینگر جدید و بازیکنی برای تقویت سمت راست خط دفاعی است. همچنین بازیکنانی مانند گابریل ژسوس، ریس نلسون و فابیو ویرا در لیست فروش قرار دارند و باشگاه تمایل دارد قبل از بسته شدن پنجره، تکلیف آنها را روشن کند. برخلاف خواسته آرتتا پس از فینال لیگ قهرمانان که خواستار اقدام «بسیار سریع» در بازار شده بود، به نظر میرسد روزهای پایانی نقلوانتقالات بسیار پرفشار و شلوغ دنبال شود.
آمادگی کامل توپچیها برای فصل جدید
با وجود کارهای باقیمانده در بازار، آرتتا تاکید کرد که در آستانه شروع فصل جدید، شرایط باشگاه بسیار مثبت و امیدوارکننده است.
آرتتا در پایان اظهار داشت: «من از ترکیب فعلی، بازیکنانی که در اختیار دارم و بلندپروازی باشگاه کاملاً راضی هستم. در این مورد کوچکترین تردیدی وجود ندارد و این را در نحوه تلاشمان نشان دادهایم. اما فکر میکنم باید کارها را به روش خودمان انجام دهیم. ما نقاط قوت فوقالعادهای داریم و در عین حال باید حواسمان به بخشها و ساختارهایی باشد که باشگاههای دیگر در اختیار دارند. ما باید به سبک خودمان پیش برویم. همواره در این مسیر حرکت میکنیم و کاری را انجام میدهیم که معتقدیم درست است؛ تا بهترین شانس ممکن را برای رقابت در تمامی جامها داشته باشیم.»