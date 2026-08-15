آخرین اخبار نقلوانتقالات فوتبال اروپا؛ از اوسیمن و گاکپو تا رودری و کوانسا
بازار نقلوانتقالات فوتبال اروپا در ۲۴ ساعت گذشته شایعات زیادی به همراه داشته و چند باشگاه بزرگ در حال بررسی گزینههای جدید برای تقویت ترکیب خود هستند. آرسنال در کانون اخبار قرار دارد و همزمان آینده رودری در منچسترسیتی، وضعیت کودی گاکپو در لیورپول و تحرکات چلسی و بارسلونا نیز خبرساز شده است.
به گزارش ایلنا، بازار نقلوانتقالات فوتبال اروپا در آستانه روزهای پایانی پنجره تابستانی همچنان هیجان انگیز دنبال میشود و باشگاههای بزرگ در حال بررسی آخرین گزینههای خود برای تقویت ترکیب هستند.
اوسیمن در رادار آرسنال
آرسنال در ۲۴ ساعت گذشته مذاکراتی با گالاتاسرای درباره وضعیت ویکتور اوسیمن داشته است. این گفتوگوها در جریان مذاکرات دو باشگاه درباره گابریل مارتینلی و اتان نوانری انجام شده و هنوز مشخص نیست پیشنهاد انتقال اوسیمن از سوی کدام باشگاه مطرح شده است.
گفته میشود آرسنال همچنان علاقه قدیمی خود به مهاجم نیجریهای را حفظ کرده است. در همین حال، گزارشهایی از رد پیشنهاد ۱۳۰ میلیون یورویی الهلال از سوی گالاتاسرای برای اوسیمن منتشر شده است.
آرسنال سراغ کوانسا رفت
آرسنال همچنین مذاکرات برای جذب جارل کوانسا، مدافع بایرلورکوزن، را آغاز کرده است. این مدافع ۲۳ ساله که تابستان گذشته از لیورپول راهی آلمان شد، یکی از گزینههای اصلی آرسنال برای تقویت خط دفاعی محسوب میشود؛ بهخصوص با توجه به مصدومیت ویلیام سالیبا و یورین تیمبر.
ارزش کوانسا حدود ۵۰ میلیون یورو برآورد شده و بایرلورکوزن تمایل چندانی به فروش او ندارد. آرسنال پیش از این نیز برای جذب ازری کونسا از استونویلا اقدام کرده بود، اما پیشنهادش رد شد.
گاکپو؛ پیشنهاد تاتنهام به لیورپول
تاتنهام نیز برای جذب کودی گاکپو وارد عمل شده و علاقه رسمی خود به مهاجم لیورپول را اعلام کرده است. گاکپو فصل گذشته در لیورپول تنها ۹ گل در تمامی رقابتها به ثمر رساند، اما در جام جهانی ۲۰۲۶ سه گل برای هلند زد.
این مهاجم ۲۷ ساله تا سال ۲۰۳۰ با لیورپول قرارداد دارد و هنوز مشخص نیست قرمزها حاضر به فروش او خواهند بود یا نه.
رودری و پیشنهاد دوباره بارسلونا
بارسلونا همچنان برای جذب رودری دستبردار نیست. مذاکرات این باشگاه با منچسترسیتی ادامه دارد و انتظار میرود بارسا پیشنهاد جدیدی برای هافبک اسپانیایی ارائه کند.
سیتی ارزش رودری ۳۰ ساله را بیش از ۷۰ میلیون یورو تعیین کرده است. انزو مارسکا، سرمربی منچسترسیتی، نیز درباره آینده این بازیکن موضع قطعی نگرفته و گفته است تا پایان پنجره نقلوانتقالات هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
خبر مهم در چلسی؛ وضعیت انزو فرناندز
به نظر میرسد انزو فرناندز فعلاً در چلسی ماندنی است. منچسترسیتی تا مهلت تعیینشده برای ارائه پیشنهاد ۱۲۰ میلیون پوندی اقدامی نکرد و به همین دلیل احتمال انتقال هافبک آرژانتینی کاهش یافته است.
چلسی پیشتر برای فروش فرناندز تحت فشار قرار داشت و در صورت جدایی او، آدام وارتون از کریستال پالاس و الکس اسکات از بورنموث بهعنوان گزینههای احتمالی مطرح شدهاند.
کنده؛ احتمال جدایی از بارسلونا
ژول کُنده نیز ممکن است در هفتههای پایانی پنجره نقلوانتقالات بارسلونا را ترک کند. در صورتی که پیشنهاد مناسبی برای مدافع فرانسوی به دست باشگاه برسد، احتمال جدایی او منتفی نیست و آرسنال، منچسترسیتی و لیورپول از جمله تیمهایی هستند که پیشتر علاقه خود را به این بازیکن نشان دادهاند.
میلان در مسیر خانهتکانی
آث میلان نیز قصد دارد در هفتههای پایانی بازار، تعدادی از بازیکنان خود را کنار بگذارد. نامهایی مانند فیکایو توموری، کریستوفر انکونکو، سانتیاگو خیمنز، پرسیس استوپینیان و یوسف فوفانا در فهرست بازیکنان قابل فروش این باشگاه قرار گرفتهاند.
هدف روبن آموریم، سرمربی جدید میلان، ایجاد تغییر در ترکیب تیم و فراهم کردن فضای لازم برای بازسازی اسکواد است.
بازار همچنان داغ است
در کنار این اخبار، آرسنال وضعیت خولیان آلوارز را نیز زیر نظر دارد و منچستریونایتد و نیوکاسل در حال بررسی گزینههای جدید برای خط میانی هستند. همچنین یوونتوس به جای ادامه تلاش برای جذب زایون سوزوکی، به سراغ جذب قرضی گولیلمو ویکاریو از تاتنهام رفته است.
در این میان، آرسنال علاوه بر اوسیمن و کوانسا، همچنان به دنبال تقویت چند پست دیگر است و به نظر میرسد روزهای پایانی پنجره نقلوانتقالات تابستانی میتواند شاهد چند انتقال بزرگ دیگر باشد.