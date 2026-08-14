نکونام: تراکتور فقط ۳۰ درصد توانش را نشان داد
جواد نکونام پس از پیروزی ۲ بر صفر تراکتور مقابل پیکان، هواداران را عامل اصلی انگیزه تیمش دانست و تأکید کرد سرخپوشان تبریزی هنوز با شرایط ایدهآل فاصله دارند و میتوانند در ادامه فصل عملکرد بهتری ارائه دهند.
به گزارش ایلنا، جواد نکونام پس از برتری تراکتور برابر پیکان در نشست خبری حاضر شد و ضمن تبریک این پیروزی به هواداران، کسب سه امتیاز در هفته نخست را اتفاقی مهم برای تیمش دانست.
سرمربی تراکتور گفت: «به هواداران عزیزمان تبریک میگویم که امروز روز فوقالعادهای را برای تیم رقم زدند. این برد مبارک آنها باشد. سه امتیاز مهمی گرفتیم و با توجه به تغییرات زیادی که در تیم ایجاد شده بود، شروع لیگ کار سادهای نبود. واقعاً از حضور هواداران لذت بردم و امیدوارم تا پایان فصل بتوانیم از این حمایت بزرگ استفاده کنیم و به موفقیت برسیم.»
نکونام در ادامه با تمجید از پیکان اظهار داشت: «به تیم جوان و جسور پیکان که فوتبال خوبی ارائه کرد تبریک میگویم و برای آقای الهامی نیز آرزوی موفقیت دارم. پیکان در دقایق ابتدایی خوب و شجاعانه بازی کرد. ما شروع خوبی نداشتیم، اما به تدریج کنترل مسابقه را در اختیار گرفتیم. پیش از گل هم دو سه موقعیت داشتیم که به دلیل بیدقتی و بدشانسی نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.»
او افزود: «بعد از گل اول شرایط کاملاً به سود ما پیش رفت و توانستیم موقعیتهای بیشتری ایجاد کنیم. پس از اخراج بازیکن پیکان و به ثمر رسیدن گل دوم، مسابقه کاملاً در اختیار تراکتور قرار گرفت.»
سرمربی تراکتور درباره شرایط تیمش در نیمه دوم عنوان کرد: «بین دو نیمه به بازیکنان گفتم که نباید پیکان را دستکم بگیرند، چون چنین اتفاقی میتوانست برای ما مشکلساز شود. شروع نیمه دوم خوب بود و حتی میتوانستیم به گلهای بیشتری برسیم، اما به مرور از نظر بدنی افت کردیم.»
نکونام با اشاره به وضعیت بدنی تراکتور ادامه داد: «تیم از نظر بدنی با شرایطی که من انتظار دارم فاصله دارد و باید این ایرادات را برطرف کنیم. این تیم امروز شاید فقط ۳۰ درصد توان واقعی خودش را نشان داد و ظرفیت بسیار بیشتری دارد. بازیکنان باید کمک کنند تا تیمی بسازیم که خودمان و هواداران از فوتبالش لذت ببریم.»
وی تأکید کرد: «هنوز کار زیادی داریم و قول میدهم تراکتور در ادامه فصل بهتر خواهد شد. امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر به شرایط مورد نظر برسیم، چون زمان کمی در اختیار داریم و مسابقات نیز فشرده برگزار میشود.»
نکونام درباره مصدومان تراکتور نیز گفت: «مهدی هاشمنژاد را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و امروز مهدی ترابی هم مصدوم شد. متأسفانه بدشانسی هم در این زمینه داشتیم. به همه بازیکنان خسته نباشید میگویم و امیدوارم روند تیم در مسابقات آینده بهتر شود.»
سرمربی تراکتور درباره برنامه خود برای ارتقای شرایط بدنی تیم توضیح داد: «من نگفتم که بدنسازی تیم خوب نبوده است. هر مربی برای دوران پیشفصل ایده و برنامه خودش را دارد و باید به آن احترام گذاشت. اما شرایط فعلی تیم با چیزی که من مدنظر دارم فاصله دارد.»
وی ادامه داد: «با توجه به فشردگی مسابقات، باید بازی به بازی جلو برویم و از وقفههای لیگ برای بهبود شرایط بدنی استفاده کنیم. تراکتور در سالهای گذشته به دلیل داشتن پیشفصل مناسب، از نظر بدنی و انسجام شرایط خوبی داشت، اما امسال به دلیل مصدومیتها و اتفاقات مختلف، شرایط متفاوتی داریم.»
نکونام درباره وضعیت مهدی ترابی گفت: «شرایط مصدومیت مهدی ترابی فردا مشخص خواهد شد. مهدی هاشمنژاد هم از چهار ماه قبل با مشکل مواجه بود و تحت عمل جراحی قرار گرفت. متأسفانه در مورد او کوتاهیهایی صورت گرفته و فعلاً نمیتوانیم از این بازیکن استفاده کنیم. امیدوارم هرچه زودتر شرایطش بهتر شود.»
او درباره سایر مصدومان تیم نیز افزود: «هادی حبیبینژاد و میلاد زکیپور هم زمانی که من به تیم آمدم مصدوم بودند. باید شرایط تیم را درک کنیم. اگر فقط ۱۱ بازیکن هم داشته باشیم، همه باید با تمام توان تلاش کنند. هواداران امروز زحمت کشیدند و به ورزشگاه آمدند. ما هم باید برای آنها تمام توانمان را بگذاریم تا شرمندهشان نشویم.»
سرمربی تراکتور در پایان گفت: «تیم متعلق به هواداران است و برای خوشحال کردن آنها باید تلاش کنیم. فوتبال زیبا به ابزار نیاز دارد و اگر تیم کامل باشد، ما این ابزار را در اختیار داریم. هر مسابقه استراتژی خودش را دارد و ممکن است به دلیل شرایط بازی، تغییرات تاکتیکی یا نفراتی داشته باشیم. نمیتوانیم مقابل همه تیمها با یک مدل بازی کنیم. شاید یک روز، روز خوب ما نباشد و عوامل مختلف روی مسابقه تأثیر بگذارد، اما ما با تمام توان تلاش میکنیم و نتیجه دست خداست.»