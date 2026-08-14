تراکتور 2 - پیکان 0؛ شروع مقتدرانه نکونام با دبل مغانلو

به گزارش ایلنا، تراکتور فصل جدید لیگ برتر را با یک پیروزی خانگی آغاز کرد. شاگردان جواد نکونام در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل پیکان به میدان رفتند و در نهایت با دو گل شهریار مغانلو، نخستین سه امتیاز فصل را به دست آوردند.

این مسابقه در حضور حدود ۴۰ هزار هوادار تراکتور برگزار شد و ساکت الهامی نیز در بازگشت به ورزشگاه یادگار امام، هدایت پیکان را بر عهده داشت.

نیمه اول؛ برتری تراکتور با مغانلو

تراکتور از همان دقایق ابتدایی ابتکار عمل را در اختیار داشت و چند بار روی دروازه پیکان خطرساز شد.

در دقیقه ۱۱، پس از توپ‌گیری دانیال اسماعیلی‌فر و شکل‌گیری یک ضدحمله، امیرحسین حسین‌زاده صاحب موقعیت شد اما ضربه او راهی به دروازه پیدا نکرد.

محمد نادری نیز در دقیقه ۲۲ با یک شوت فنی از پشت محوطه جریمه تلاش کرد دروازه حسین پورحمیدی را باز کند که ضربه او با فاصله کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

سه دقیقه بعد، شهریار مغانلو در موقعیتی تک‌به‌تک قرار گرفت، اما پورحمیدی واکنش خوبی نشان داد و ضربه مهاجم تراکتور را مهار کرد.

مغانلو در دقیقه ۳۱ بار دیگر صاحب موقعیت شد. اشتباه مدافعان پیکان او را در موقعیتی مناسب قرار داد، اما مهاجم تراکتور نتوانست ضربه نهایی را به خوبی بزند.

با این حال، فشار تراکتور سرانجام در دقیقه ۳۴ نتیجه داد. روی اشتباه مدافعان پیکان، مسعود زائرکاظمینی توپ را به مغانلو رساند و مهاجم تراکتور با استفاده از قدرت بدنی خود از نیما احمدی عبور کرد و ضربه‌اش را از سد پورحمیدی گذراند تا گل نخست مسابقه به ثمر برسد.

در دقایق پایانی نیمه نخست، اتفاق مهم دیگری نیز برای پیکان رخ داد. نیما احمدی در وقت‌های تلف‌شده ابتدا با کارت زرد جریمه شد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، کارت زرد او پس گرفته شد و داور کارت قرمز را به مدافع جوان پیکان نشان داد تا این تیم ۱۰ نفره شود.

تراکتور در آخرین لحظات نیمه نخست از برتری عددی خود استفاده کرد. در دقیقه ۱۳+۴۵، ارسال هادی حبیبی‌نژاد با ضربه سر محمد نادری همراه شد و پس از ادامه حمله و برخورد توپ به تیرک، شهریار مغانلو در ریباند دروازه پیکان را باز کرد تا تراکتور با برتری ۲ بر صفر به رختکن برود.

نیمه دوم؛ مدیریت بازی توسط تراکتور

پیکان در نیمه دوم با وجود یک بازیکن کمتر تلاش کرد اختلاف را کاهش دهد، اما تراکتور کنترل مسابقه را در اختیار داشت و اجازه نداد تیم ساکت الهامی موقعیت‌های جدی و متعددی ایجاد کند.

در دقیقه ۶۶، مغانلو بار دیگر شانس خود را از پشت محوطه جریمه امتحان کرد، اما ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، ارسال خطرناک روی دروازه تراکتور با ضربه سر صائب محبی همراه شد و توپ از کنار دروازه بیرون رفت؛ صحنه‌ای که می‌توانست به اشتباه مدافع پیکان و باز شدن دروازه تیم خودش منجر شود.

در دقیقه ۶۸ نیز محمد دانشگر روی یک ارسال به سمت دروازه پیکان ضربه سر زد، اما توپ با اختلاف کمی راهی خارج از زمین شد.

در ادامه، تراکتور با حفظ برتری دو گله مسابقه را مدیریت کرد و پیکان نیز نتوانست دروازه بیرانوند را باز کند تا بازی با همان نتیجه نیمه نخست به پایان برسد.

حواشی و اتفاقات مهم

مهدی ترابی در نیمه نخست از ناحیه کشاله احساس ناراحتی کرد و جای خود را به هادی حبیبی‌نژاد داد. این بازیکن نیز در ۱۵ دقیقه پایانی جای خود را به مهدی شیری داد.

محمد نادری نیز در دقایق پایانی نیمه نخست بر اثر برخورد با بازیکن پیکان از ناحیه سر دچار مصدومیت شد، اما پس از بانداژ به بازی ادامه داد.

با آغاز نیمه دوم، پروژکتورهای ورزشگاه یادگار امام روشن شدند و مسابقه در شرایط مناسب‌تری ادامه پیدا کرد.

هواداران تراکتور از ابتدای مسابقه حمایت پرشوری از تیم خود داشتند و با شعار «جواد لالیگایی» از سرمربی جدیدشان استقبال کردند. سیدحجت کریمی، مدیرعامل تراکتور، نیز در ورزشگاه حضور داشت.

در نهایت، تراکتور با دو گل شهریار مغانلو و در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیمه دوم را با برتری یک بازیکن پشت سر گذاشت، پیکان را شکست داد و فصل جدید لیگ برتر را با سه امتیاز آغاز کرد.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی(6- هادی حبیبی‌نژاد، 75- مهدی شیری)، مسعود زائرکاظمین، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو(75-اشتراکالی)

سرمربی: جواد نکونام

ترکیب پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، صائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، فرید امیری، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی‌اصغر اعرابی، نیما احمدی و ایلیا کرمی

سرمربی: ساکت الهامی

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