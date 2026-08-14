مدیرعامل استقلال خوزستان: همه منتظر بازگشت به غدیر بودیم، اما نشد

به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان برای شروع فصل جدید لیگ برتر همچنان با مشکل ورزشگاه خانگی مواجه است. آماده نشدن ورزشگاه غدیر باعث شده نخستین دیدار این تیم خارج از اهواز برگزار شود و شاگردان امیر خلیفه‌اصل در تهران به میدان بروند.

بهنام ابوالقاسم‌پور، مدیرعامل استقلال خوزستان، در پیامی خطاب به هواداران این تیم درباره ادامه دوری از ورزشگاه غدیر اظهار داشت: «یکی از اتفاقاتی که همه ما منتظرش بودیم، بازگشت تیم به ورزشگاه غدیر و حضور دوباره در کنار هواداران بود. ما نیز مانند آنها دوست داشتیم نخستین بازی فصل را در خانه برگزار کنیم، اما با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، شرایط برای میزبانی در این ورزشگاه فراهم نشد و مسابقه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.»

او درباره طولانی شدن روند بازگشت استقلال خوزستان به ورزشگاه غدیر گفت: «آخرین مسابقه‌ای که قرار بود در غدیر میزبان باشیم، دیدار دهم اسفندماه مقابل ملوان بود. بعد از آن نیز شرایط خاص کشور و وقوع جنگ باعث شد این انتظار طولانی‌تر شود.»

مدیرعامل استقلال خوزستان در ادامه بر اهمیت حضور هواداران تأکید کرد و افزود: «همچنان منتظر روزی هستیم که ورزشگاه غدیر دوباره آماده شود و هواداران بتوانند در کنار تیم باشند. آنها بزرگ‌ترین سرمایه و انگیزه استقلال خوزستان هستند و امیدواریم در هفته‌های آینده بار دیگر صدای تشویق‌شان از سکوهای غدیر شنیده شود.»

استقلال خوزستان در فصل گذشته نیز در مقاطع مختلف به دلیل آماده نبودن ورزشگاه غدیر از برگزاری مسابقات خانگی در اهواز محروم شد و اکنون فصل جدید را نیز خارج از خانه آغاز می‌کند.

مدیران باشگاه امیدوارند مراحل آماده‌سازی ورزشگاه غدیر هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا استقلال خوزستان بتواند در هفته‌های ابتدایی فصل، شرایط بازگشت به خانه و میزبانی مقابل هواداران خود را فراهم کند.

انتهای پیام/