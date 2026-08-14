اولین ترکیب نساجی مازندران مقابل شاگردان رحمتی

به گزارش ایلنا، نساجی‌چی‌ها که علاوه بر کادر فنی، دستخوش تغییرات گسترده‌ای در ترکیب نفرات خود شده‌اند، با هدایت مجتبی حسینی گام به دوره بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر می‌گذارند و هواداران این تیم امیدوارند مسابقات را با کسب سه امتیاز و یک نتیجه مطلوب آغاز کنند.

با تصمیم مجتبی حسینی، ۱۱ بازیکن زیر در ترکیب اصلی نساجی برای تقابل با گل‌گهر سیرجان روانه میدان می‌شوند:

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع زاده ، بهروز نوروزی فرد، ابولفضل کوهی، محمد حسین‌زاده، صادق بوصبیح، پوریا سرآبادانی، معید ایمری، افشین صادقی، جواد آقایی پور و فردین نجفی

این مسابقه از ساعت 20:15 در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان آغاز می‌شود و پیام حیدری نیز آن را قضاوت خواهد کرد.

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