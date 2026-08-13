نکونام: در تراکتور مسی نداریم و باید بدویم

به گزارش ایلنا، جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان تهران، اظهار داشت: امیدوارم بازی خوبی همراه با نتیجه داشته باشیم و سال بسیار خوبی را با هم پشت سر بگذاریم. دشواری‌هایی در این مسیر خواهیم داشت و خواهش می‌کنم شما اصحاب رسانه به تیم و باشگاه بزرگ تراکتور کمک کنید تا فصل خوبی را در کنار هم داشته باشیم و به موفقیت برسیم.

وی در خصوص میزان شناختش از تراکتور، بیان کرد: تقریباً نفرات دو، سه سال اخیر تراکتور در کنار هم هستند و بازیکنان خوبی نیز به تیم اضافه شده‌اند. تراکتور در این سال‌ها سعی کرده بهترین‌های لیگ را جذب کند و بازیکنان خارجی خوبی هم به خدمت گرفته تا به تیم کمک کنند. برای برنامه‌های تاکتیکی، آن چیزی که مدنظرمان بود، وقت نداشتیم و سعی کردیم بیشتر صحبت کنیم تا تمرین؛ چون زمان کافی نداشتیم. بچه‌ها در این مدت کم، کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. تمرکز ما روی کار است تا از همین بازی اول به موفقیت دست پیدا کنیم.

نکونام در پاسخ به این سؤال که آیا با نظر کارشناسان مبنی بر اینکه لیگ امسال بر پایه دوندگی است، موافق است، گفت: در فوتبال، غیر از مسی بقیه می‌دوند و فقط او می‌تواند ندود و به این دوندگی نیاز ندارد. اکثر بازی‌ها در جام جهانی با دوندگی و پرس با شدت بالا انجام شد. فوتبال ایران بر پایه دوندگی و قدرت فیزیکی است و تیم‌ها با داشته‌های خود و کیفیت بازیکنانشان کار می‌کنند. در تیم‌هایی که مربی بودم، همه می‌دانستند که باید برای باشگاه تمام تلاش خود را انجام دهند و دوندگی یکی از همان فاکتورهاست که قطعاً با دوندگی و جنگندگی بازی خواهیم کرد.

سرمربی تراکتور در خصوص دستیارانش در تراکتور و احتمال جذب مربی اسپانیایی، گفت: با توجه به اینکه زمانی نداشتیم تا کارهای قراردادی را انجام دهیم، تمرکز روی کارهای فنی و کامل کردن تیم است. با دستیار اسپانیایی هنوز به توافق نرسیده‌ایم و شرایط رفت‌وآمد هم مطرح است. قرار شد امروز باشگاه تلاش کند و کارهای مربوطه را انجام دهد. دستیار دیگری هم کنارمان خواهد بود و قرار است یکی از مربیان تبریزی خوشنام و وفادار به باشگاه نیز در کنارمان باشد.

وی در خصوص احتمال جذب محمد قربانی و علی کریمی، خاطرنشان کرد: باشگاه از قبل پیگیر آقای قربانی بوده است و از آخرین فعل‌وانفعالات اخبار دقیقی ندارم. با احترام به آقای علی کریمی، با ایشان صحبت نشده و درخواستی برای جذب او نداشتم. یکی از بازیکنان ما پارسال مصدومیت داشت و به شرایط ایده‌آل نرسیده است. شاید یک بازیکن در پست هافبک جذب کنیم که ممکن است بازیکنی جوان و آینده‌دار باشد. سعی می‌کنیم یک بازیکن در پست وینگر هم به تیم اضافه کنیم.

نکونام ادامه داد: بازی‌ها به دلیل حضور ما در سه جام و ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر، فشرده است. از طرفی در مسابقات آسیایی همیشه مهمان هستیم و باید مدام در پرواز باشیم. سعی می‌کنیم بازیکنان جوان و آینده‌دار جذب کنیم تا در کنار بازیکنان باتجربه کار کنند و اگر خوب باشند، قطعاً بازی می‌کنند. کاری به سن و تجربه‌شان ندارم.

نکونام درباره اینکه یک بار در گذشته گزینه باشگاه تراکتور بوده و مورد حمایت هواداران قرار نگرفته بود، اما اکنون هواداران استقبال بسیار خوبی از او داشته‌اند، گفت: صحبت‌های من همیشه فوتبالی بوده است. قرار بود در دو مقطع به تراکتور بیایم که با من صحبت شده بود. یک بار وسط فصل بود و حق با هواداران تراکتور بود. شناختی از من نداشتند و مربی جوانی با کارنامه ضعیف‌تری نسبت به الان بودم. اینجا همیشه مربیان بزرگ کار کرده‌اند. آن زمان موفقیت‌های الان را نداشتم.

وی افزود: در آن مقطع با فولاد توافق کردم و آن سال تیم سوم جدول شد و به آسیا رفتیم. سال بعد هم قهرمانی آوردیم. اکنون هواداران تراکتور به من اعتماد و لطف دارند و هر بار بیرون می‌روم، محبت هواداران را می‌بینم. ممنون هستم. امیدوارم لیاقت این محبت را داشته باشم و بتوانم خوشحالشان کنم. قول می‌دهم خودم و تمام بازیکنان با تمام توان همیشه کار کنیم تا شرمنده نشویم.

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: هواداران از تیم ما حمایت کنند. این تیم توانایی انجام کارهای بزرگ در لیگ، جام حذفی و آسیا را دارد و تلاش می‌کنیم تراکتور موفق شود.

وی در خصوص حمایت هواداران، بیان کرد: یکی از تاکتیک‌های ما حمایت هواداران است و یکی از نقاط قوت ما، حمایت آنان است که به ما انرژی و روحیه می‌دهند. با حمایت از تیم و باشگاه بزرگ تراکتور، به ما برای رسیدن به موفقیت کمک کنند. امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم و نتیجه خوبی کسب کنیم. این تیم ساعت‌به‌ساعت بهتر می‌شود، چون زمان کم بود. اکنون بازیکنان تلاش می‌کنند و سعی می‌کنیم شروع خوب و پایان خوشی داشته باشیم.

نکونام در خصوص غایبان بازی فردا، بیان کرد: همه لیست محرومان را دارند و تا قبل از تمرین امروز، بازیکن مصدومی نداریم. تمام بازی‌ها مهم است و بهترین نفرات را در تمام بازی‌ها استفاده می‌کنیم. هر بازی در لیگ سه امتیاز دارد و فرقی برای من بین بازی‌ها نیست. تمام تمرکز روی بازی فرداست تا به موفقیت برسیم.

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