خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چراغ سبز یک باشگاه برای جذب ممفیس دپای

ورود سریع مشتری جدید برای ستاره ۳۲ ساله

ورود سریع مشتری جدید برای ستاره ۳۲ ساله
کد خبر : 1825485
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که طی روزهای اخیر اوضاع برای ممفیس دپای بسیار سریع پیش رفته و تحرکات حول محور آینده او شدت گرفته است، نخستین باشگاه علاقه‌مند به طور رسمی برای امضای قرارداد با این مهاجم ۳۲ ساله دست به کار شده است.

به گزارش ایلنا، روز گذشته کورینتیانس اعلام کرد که قرارداد این بازیکن هلندی به دلیل مشکلات مالی تمدید نخواهد شد. این خبر موجب شوک و خشم دپای شد و او عصبانیت خود را در شبکه اجتماعی X بروز داد: «من بسیار ناامید شده‌ام. اجازه نخواهم داد این رفتار غیرقابل قبول بدون مجازات بماند.»

این بازیکن تاکید کرد که توافقات حاصل شده بود و اکنون او بدون راه چاره رها شده است، اما قصد ندارد این موضوع را رها کند. او از این باشگاه برزیلی می‌خواهد مطالباتش به مبلغ حدود ۷ میلیون یورو را تسویه کند؛ رقمی که با احتساب سود می‌تواند تا ۱۲.۵ میلیون یورو افزایش یابد.

ورود سریع مشتری جدید برای ستاره ۳۲ ساله

پیشنهادهای دپای پس از جدایی؛ از برزیل تا مکزیک و خاورمیانه

این بازیکن متولد موردرخت اکنون بدون باشگاه است و باید چالش جدیدی پیدا کند. وضعیت او به عنوان بازیکن آزاد می‌تواند درها را به رویش باز کند؛ در حال حاضر یک گزینه پیش روی اوست. به گزارش  آر‌تی‌آی اسپورت، فلومیننزه در حال بررسی شرایط دپای است؛ بازیکنی که ترجیح می‌دهد به دوران حرفه‌ای خود در برزیل ادامه دهد.

باشگاه‌های اروپایی نیز در فصل نقل و انتقالات تابستان استعلام‌هایی درباره او گرفته بودند، اما تا کنون پیشنهاد جذابی ارائه نشده است.

RTI Esporte اضافه می‌کند که باشگاه‌هایی از خاورمیانه و همچنین تیم تیگرس مکزیک نیز به جذب او علاقه‌مند هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر