ورود سریع مشتری جدید برای ستاره ۳۲ ساله

به گزارش ایلنا، روز گذشته کورینتیانس اعلام کرد که قرارداد این بازیکن هلندی به دلیل مشکلات مالی تمدید نخواهد شد. این خبر موجب شوک و خشم دپای شد و او عصبانیت خود را در شبکه اجتماعی X بروز داد: «من بسیار ناامید شده‌ام. اجازه نخواهم داد این رفتار غیرقابل قبول بدون مجازات بماند.»

این بازیکن تاکید کرد که توافقات حاصل شده بود و اکنون او بدون راه چاره رها شده است، اما قصد ندارد این موضوع را رها کند. او از این باشگاه برزیلی می‌خواهد مطالباتش به مبلغ حدود ۷ میلیون یورو را تسویه کند؛ رقمی که با احتساب سود می‌تواند تا ۱۲.۵ میلیون یورو افزایش یابد.

پیشنهادهای دپای پس از جدایی؛ از برزیل تا مکزیک و خاورمیانه

این بازیکن متولد موردرخت اکنون بدون باشگاه است و باید چالش جدیدی پیدا کند. وضعیت او به عنوان بازیکن آزاد می‌تواند درها را به رویش باز کند؛ در حال حاضر یک گزینه پیش روی اوست. به گزارش آر‌تی‌آی اسپورت، فلومیننزه در حال بررسی شرایط دپای است؛ بازیکنی که ترجیح می‌دهد به دوران حرفه‌ای خود در برزیل ادامه دهد.

باشگاه‌های اروپایی نیز در فصل نقل و انتقالات تابستان استعلام‌هایی درباره او گرفته بودند، اما تا کنون پیشنهاد جذابی ارائه نشده است.

RTI Esporte اضافه می‌کند که باشگاه‌هایی از خاورمیانه و همچنین تیم تیگرس مکزیک نیز به جذب او علاقه‌مند هستند.

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