به گزارش ایلنا، انتشار مطلبی از سوی حسین حسین‌زاده در ساعات پایانی شب گذشته، بحث‌های مختلفی درباره آینده مالکیت استقلال ایجاد کرد. در این مطلب، موضوع ورود بخش خصوصی و مذاکره با چند مجموعه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در باشگاه مطرح شده بود؛ موضوعی که خیلی زود به احتمال فروش استقلال تعبیر شد.

حسین‌زاده امروز در گفت‌وگویی درباره این موضوع توضیح داد: «هیچ صحبت یا تصمیمی مبنی بر واگذاری مالکیت استقلال گرفته نشده است.»

رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره امکان ورود سرمایه‌گذاران جدید نیز گفت: «هلدینگ مالک استقلال می‌ماند، اما اگر پیشنهاد مناسبی از سوی شرکت‌های دیگر به هلدینگ برسد، آمادگی برای تغییر یکی از سهامداران عمده تا سقف ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام مالکیتی وجود دارد. استقلال پنج سهامدار عمده دارد.»

بر اساس این توضیحات، موضوع مطرح‌شده به فروش کامل استقلال یا خروج هلدینگ خلیج فارس از ساختار مالکیتی باشگاه ارتباطی ندارد. در واقع، امکان تغییر یکی از سهامداران عمده در صورت ارائه پیشنهاد مناسب مطرح شده و این موضوع با فروش کل باشگاه تفاوت دارد.

در ادامه، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال، نیز به ابهامات ایجادشده واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود نوشت: «توضیحات تکمیلی جناب حسین‌زاده، ابهامات و نگرانی‌های ایجادشده درباره آینده مالکیتی استقلال را برطرف کرد. هلدینگ خلیج فارس همچنان مالک استقلال است و حمایت از باشگاه ادامه خواهد داشت. هواداران مطمئن باشند، حفظ ثبات و منافع بلندمدت استقلال، اولویت مدیرعامل و هیئت‌مدیره هلدینگ است.»

به این ترتیب، موضع مدیران هلدینگ خلیج فارس و باشگاه استقلال طی ساعات گذشته مشخص شد؛ استقلال همچنان تحت مالکیت هلدینگ خلیج فارس قرار دارد و برنامه‌ای برای واگذاری کامل باشگاه مطرح نیست. در عین حال، امکان ورود یک سرمایه‌گذار جدید از طریق خرید بخشی از سهام یکی از سهامداران عمده وجود دارد.

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