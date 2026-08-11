سعید واسعی سپاهانی شد

به گزارش ایلنا، واسعی در روزهای گذشته به‌صورت آزمایشی در تمرینات سپاهان شرکت می‌کرد تا شرایط فنی و بدنی او توسط محرم نویدکیا و اعضای کادر فنی بررسی شود. این هافبک در نهایت توانست نظر سرمربی سپاهان را جلب کند و قرارداد خود را با این باشگاه به امضا برساند.

این بازیکن ۳۱ ساله سابقه حضور در تیم‌هایی همچون تراکتور، فولاد خوزستان، مس رفسنجان و پیکان را در کارنامه دارد. واسعی پس از جدایی از مس رفسنجان در ابتدای سال گذشته، مدتی بدون تیم بود و حالا با سپاهان فرصت بازگشت به فوتبال را پیدا کرده است.

بررسی شرایط واسعی در تمرینات سپاهان در حالی انجام شد که این بازیکن ابتدا بدون قرارداد در برنامه‌های آماده‌سازی طلایی‌پوشان حضور داشت. عملکرد او در این مدت در نهایت مورد رضایت نویدکیا قرار گرفت تا حضورش در جمع شاگردان این مربی قطعی شود.

سپاهان در خط میانی با کمبود جدی بازیکن مواجه نیست و پیش از این نیز غلامرضا ثابت‌ایمانی را جذب کرده بود، اما مصدومیت این بازیکن باعث شده او دو هفته ابتدایی لیگ برتر را از دست بدهد.

با این شرایط، واسعی می‌تواند یکی از گزینه‌های نویدکیا برای خط میانی سپاهان در شروع فصل جدید باشد و پس از یک دوره دوری از مسابقات رسمی، بار دیگر در سطح اول فوتبال ایران به میدان برود.

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