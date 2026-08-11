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خرید جدید سپاهان از آلومینیوم رسید (عکس)

خرید جدید سپاهان از آلومینیوم رسید (عکس)
کد خبر : 1825069
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سپاهان برای تقویت خط دفاعی خود در فصل جدید، یاسین جرجانی، مدافع جوان آلومینیوم اراک را جذب کرد و این بازیکن با قراردادی سه‌ساله به جمع شاگردان محرم نویدکیا اضافه شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه سپاهان که پیش از این آرمین سهرابیان را برای تقویت خط دفاعی به خدمت گرفته بود، یک مدافع میانی دیگر نیز جذب کرد. یاسین جرجانی پس از مذاکرات طولانی با طلایی‌پوشان به توافق رسید و رسماً اصفهانی شد.

جرجانی پس از عملکرد قابل توجه در سایپا مورد توجه آلومینیوم اراک قرار گرفت و فصل گذشته با نظر سیدمجتبی حسینی به این تیم پیوست. این مدافع جوان در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر فرصت بازی پیدا کرد و در ۱۹ مسابقه برای ایرالکو به میدان رفت.

نمایش‌های جرجانی در آلومینیوم باعث شد چند باشگاه لیگ برتری شرایط جذب او را بررسی کنند. سپاهان، نساجی مازندران، تراکتور و چند تیم دیگر در جمع مشتریان این بازیکن قرار داشتند، اما جرجانی در نهایت پیشنهاد سپاهان را پذیرفت.

خرید جدید سپاهان از آلومینیوم رسید (عکس)

این مدافع ۲۲ ساله و چپ‌پا در حالی آلومینیوم را ترک کرد که هنوز با این باشگاه قرارداد داشت. سپاهان برای نهایی کردن انتقال، مبلغ رضایت‌نامه جرجانی را پرداخت کرد تا این بازیکن بتواند راهی اصفهان شود و پیراهن طلایی‌پوشان را بر تن کند.

جرجانی که سابقه حضور در تیم امید ایران را نیز دارد، یکی از بازیکنان جوان و آینده‌دار فوتبال کشور محسوب می‌شود و حالا با انتخاب سپاهان به دنبال ادامه روند پیشرفت خود در سطح اول فوتبال ایران است.

باشگاه سپاهان نیز با انتشار کلیپی از جذب این مدافع، خبر رسمی قرارداد او را اعلام کرد. جرجانی بر اساس توافق صورت‌گرفته، به مدت سه فصل با طلایی‌پوشان قرارداد خواهد داشت.

سپاهان در سال‌های اخیر نیز روی جذب بازیکنان جوان و مستعد از آلومینیوم اراک سرمایه‌گذاری کرده و بازیکنانی همچون عارف حاجی‌عیدی، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و محمد علی‌نژاد سابقه حضور در این مسیر را داشته‌اند. حالا یاسین جرجانی نیز به فهرست بازیکنانی اضافه شده که از آلومینیوم راهی سپاهان شده‌اند.

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