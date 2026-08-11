شوک بزرگ به پوگبا: ستاره فرانسوی مصدوم شد!

به گزارش ایلنا به نقل از «آس»، پوگبا در تمرین امروز موناکو در انگلیس نتوانست جلسه تمرینی را به پایان برساند. او در جریان یک بازی درون‌تیمی احساس درد در ناحیه ران پای چپ کرد و به همین دلیل از ادامه تمرین بازماند.

این اتفاق در بدترین زمان ممکن برای پوگبا رخ داده است. او تازه از اواخر هفته گذشته تمریناتش را همراه با تیم آغاز کرده بود و امیدوار بود خود را برای شروع فصل آماده کند، اما این مصدومیت روند بازگشتش را با وقفه مواجه کرده است.

پوگبا فصل گذشته نیز شرایط دشواری داشت و به دلیل چندین مصدومیت، تنها در شش مسابقه برای موناکو به میدان رفت و بخش قابل توجهی از فصل را از دست داد.

با توجه به ابهام‌هایی که پس از پایان تعطیلات درباره شرایط جسمانی این بازیکن وجود داشت، تیاگو اسکورو، مدیر اجرایی موناکو، اعلام کرده بود که دوران پیش‌فصل فرصت مناسبی برای ارزیابی وضعیت پوگبا خواهد بود.

پوگبا که اکنون ۳۳ سال دارد، پس از پشت سر گذاشتن محرومیت چهار ساله به دلیل دوپینگ، همچنان با آینده‌ای نامشخص مواجه است. او پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ به اوج دوران حرفه‌ای خود رسید و یکی از مهره‌های کلیدی دیدیه دشان در آن رقابت‌ها بود.

با این حال، پس از جام جهانی ۲۰۱۸ روند نزولی دوران حرفه‌ای پوگبا آغاز شد. او تا فصل ۲۲-۲۰۲۱ در منچستریونایتد ماند و سپس به‌صورت آزاد به یوونتوس بازگشت؛ انتقالی که هرگز مطابق انتظار پیش نرفت.

در آگوست ۲۰۲۲، برادر پوگبا مدعی شد که این هافبک فرانسوی برای آسیب رساندن به کیلیان امباپه یک جادوگر استخدام کرده است. دو سال بعد، ماتیاس پوگبا به اتهام باج‌گیری از برادرش به یک سال زندان محکوم شد.

در سال ۲۰۲۴ نیز پوگبا به دلیل دوپینگ با محرومیتی چهار ساله مواجه شد. با این حال، مدت محرومیت او کاهش یافت و پوگبا سرانجام در سال ۲۰۲۵ به میادین فوتبال بازگشت.

اکنون مصدومیت جدید می‌تواند بار دیگر برنامه‌های پوگبا برای بازگشت به روزهای خوب فوتبال را تحت تأثیر قرار دهد.

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