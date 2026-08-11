به گزارش ایلنا به نقل از «مارکا»، باشگاه بارسلونا با انتشار بیانیه‌ای مصدومیت بردغجی را تأیید کرد، هرچند در این بیانیه زمان دقیق دوری او از میادین اعلام نشده است. با این حال، این بازیکن کل نیم‌فصل نخست فصل جدید را از دست خواهد داد و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

این مصدومیت در جریان تمرین روز دوشنبه بارسلونا رخ داد. اتفاقی که از این جهت عجیب بود که کادر فنی بارسلونا برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی بردغجی، تصمیم گرفته بود او را در دیدار تورنمنت اودینه در روز یکشنبه به میدان نفرستد. هانسی فلیک حتی از سفر او به این مسابقات جلوگیری کرده بود و کاسادو نیز با همین ملاحظات در تیم حضور نداشت، اما بردغجی یک روز بعد و در تمرین بارسلونا دچار مصدومیت شد.

خروج زودهنگام از تمرین

نگرانی‌ها زمانی آغاز شد که بردغجی مجبور شد زودتر از سایر بازیکنان تمرین را ترک کند تا برای انجام آزمایش‌های پزشکی به مرکز درمانی برود. باشگاه بارسلونا نیز تا زمان مشخص شدن نتیجه معاینات از اظهارنظر درباره وضعیت او خودداری کرد و سرانجام پس از آزمایش‌های تکمیلی در روز سه‌شنبه، شدت مصدومیت این بازیکن مشخص شد.

این مصدومیت ضربه بزرگی برای بردغجی محسوب می‌شود؛ چرا که او علاوه بر از دست دادن بخش مهمی از فصل، در آستانه جدایی از بارسلونا نیز قرار داشت.

فلیک پیش از این به او اعلام کرده بود که در صورت ماندن در بارسلونا، فرصت چندانی برای بازی نخواهد داشت؛ به‌خصوص اینکه این باشگاه دو وینگر جدید، گوردون و آدیمی، را به خدمت گرفته است. به همین دلیل، بردغجی در آستانه توافق با یکی از باشگاه‌های خواهان خود برای جدایی از بارسلونا قرار داشت.

ضربه مالی به بارسلونا

حالا این انتقال منتفی شده و مصدومیت بردغجی علاوه بر خود بازیکن، برای بارسلونا نیز یک ضربه محسوب می‌شود.

باشگاه کاتالان روی فروش این بازیکن و دریافت مبلغی چند میلیون یورویی حساب کرده بود و قصد داشت در قرارداد انتقال، بند بازخرید او برای آینده را نیز حفظ کند. با توجه به مصدومیت شدید بردغجی و نیاز او به عمل جراحی و دوران طولانی ریکاوری، این انتقال دیگر انجام نخواهد شد.

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