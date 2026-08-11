برخورد جنجالی پیروز قربانی با خبرنگاران در تمرین آلومینیوم

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی روابط عمومی و مسئولان رسانه‌ای باشگاه آلومینیوم برای حضور خبرنگاران در تمرین امروز، اصحاب رسانه هنگام گرم کردن بازیکنان وارد محل تمرین شدند.

با این حال، اعتراض پیروز قربانی، سرمربی آلومینیوم، به حضور خبرنگاران در محل تمرین و برخورد نامناسب او، باعث شد خبرنگاران از ادامه حضور در تمرین منصرف شوند. بنا بر گفته برخی خبرنگاران حاضر در محل، قربانی در جریان این اتفاق از الفاظ نامناسبی نیز استفاده کرده است.

در ادامه این اتفاق، خبرنگاران محل تمرین را ترک کردند و در نهایت مصاحبه‌ای انجام نشد. با وجود عذرخواهی مسئولان رسانه‌ای باشگاه از خبرنگاران، رفتار عجیب قربانی احتمالا از سوی مدیران باشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این اتفاق در حالی رخ داد که حضور اصحاب رسانه از قبل با هماهنگی باشگاه برنامه‌ریزی شده بود و روابط عمومی آلومینیوم نیز اقدامات لازم را برای حضور خبرنگاران در تمرین انجام داده بود.

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