به گزارش ایلنا، این بازیکن ۲۵ ساله تا سال ۲۰۳۲ قرارداد دارد و با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره آینده‌اش، آبی‌ها هیچ تمایلی برای کاهش ارزش ۱۲۰ میلیون پوندی که در اوایل پنجره نقل‌وانتقالات تعیین کرده بودند، نشان نداده‌اند.

علاقه سیتی به‌ویژه از این جهت جالب توجه است که انزو مارسکا، سرمربی این تیم، به واسطه دوران حضور مشترکشان در چلسی، شناخت فوق‌العاده‌ای از فرناندز دارد و مدت‌هاست که کیفیت فنی او را تحسین می‌کند.

تداوم ابراز علاقه سیتیزن‌ها به هافبک چلسی

به گفته بن جیکوبز، در حالی که مارسکا تغییرات بیشتری را برای ترکیب تیمش در نظر گرفته، فرناندز همچنان در زمره بازیکنانی است که توجه منچسترسیتی را به خود جلب کرده‌اند.

موضع چلسی در مورد این ستاره کاملاً شفاف و روشن باقی مانده است؛ آن‌ها پیش از بررسی جدی فروش، رقمی در حدود ۱۲۰ میلیون پوند طلب خواهند کرد.

این ارزش‌گذاری نخستین بار در ماه مه گزارش شد، زمانی که تاک‌اسپورت فاش کرد چلسی خواستار رقمی رکوردشکن در تاریخ باشگاه برای این هافبک است. با وجود ماه‌ها شایعه نقل‌وانتقالاتی، هنوز هیچ پیشنهاددهنده جدی و مصممی نتوانسته آبی‌ها را برای تغییر موضع خود متقاعد کند.

سیتی همچنین گزینه‌های دیگری را در خط هافبک دنبال می‌کند. گاردین گزارش می‌دهد که گفتگوها برای جذب ایوب بوعادی، پدیده نوجوان باشگاه لیل، در حال پیشرفت است و معامله‌ای به ارزش تقریبی ۸۵ میلیون پوند در جریان است.

سیتی در مسیر بازسازی خط هافبک زیر نظر مارسکا، پیش از این ۱۱۶ میلیون پوند برای الیوت اندرسون هزینه کرده است.

خط‌ونشان آبی‌ها با طلب ۱۲۰ میلیون پوندی برای ستاره آرژانتینی

از منظر تاکتیکی، درک علاقه‌مندی سیتی به جذب فرناندز اصلاً دشوار نیست. او در دریافت توپ زیر فشار کاملاً مسلط و راحت است، می‌تواند بازیسازی را از اعماق زمین هدایت کند و از قبل با رویکرد پوزیشنال و موقعیت‌محور مارسکا آشنایی کامل دارد.

رابطه قبلی آن‌ها نیز اندکی از عدم قطعیت‌هایی را که معمولاً با چنین انتقال‌های گرانی همراه است، کاهش می‌دهد.

اما توجیه رقم ۱۲۰ میلیون پوندی در شرایطی که سیتی هم‌اکنون سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش‌های دیگر انجام داده، دشوار است.

بوعادی در ۱۸ سالگی پتانسیل پیشرفت بلندمدت بیشتری را ارائه می‌دهد، در حالی که اندرسون بلافاصله یک گزینه سطح بالا را فراهم می‌کند. اگر هر دو نفر بخشی از پروژه بازسازی خط هافبک مارسکا باشند، متعهد شدن به یک رقم سنگین دیگر برای فرناندز افراطی و بیش از حد خواهد بود.

چلسی نیز هیچ دلیل واضحی برای کوتاه آمدن و سازش ندارد. فرناندز همچنان بازیکن اصلی آن‌هاست، با قراردادی طولانی‌مدت به باشگاه متعهد شده و در صورت جدایی، به یک رقیب مستقیم در لیگ برتر خواهد پیوست.

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