بازگشت ستاره منچستریونایتد قطعی شد

مایکل کریک تأیید کرد که مارکوس رشفورد در سفر منچستریونایتد به جمهوری ایرلند برای آغاز مرحله بعدی تمرینات پیش‌فصل، به جمع بازیکنان این تیم ملحق خواهد شد.

آینده باشگاهی راشفورد در این تابستان و پس از آنکه بارسلونا تصمیم گرفت گزینه خرید دائمی ۲۶ میلیون پوندی او را پس از پایان دوره یک‌ساله و قرضی‌اش در نیوکمپ فعال نکند، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود. دوران حضور این ستاره ۲۸ ساله در یونایتد پیش‌تر و پس از کنار گذاشته شدن توسط روبن آموریم، سرمربی سابق تیم، تمام‌شده به نظر می‌رسید؛ او همچنین مدتی را به صورت قرضی در آستون‌ویلا گذراند و از زمان دیدار با ویکتوریا پلژن در لیگ اروپا در دسامبر ۲۰۲۴، در هیچ مسابقه رسمی برای باشگاه اصلی خود به میدان نرفته است.

رشفورد—که تا تابستان ۲۰۲۸ با اولدترافورد قرارداد دارد—بخشی از تیم ملی انگلستان بود که در رقابت‌های جام جهانی امسال در آمریکای شمالی به مقام سوم رسید و پس از آن طبق قوانین از استراحت اجباری سه هفته‌ای بهره‌مند شد. این تعطیلات اکنون رو به پایان است و کریک تأیید کرده که او در روزهای آینده و هم‌زمان با سفر یونایتد به دوبلین برای برپایی اردوی تمرینی و رویارویی تاریخی و دوستانه با رقیب دیرینه خود، لیدز یونایتد، در ورزشگاه کروک پارک دوبلین در عصر چهارشنبه، به جمع شیاطین سرخ بازخواهد گشت. کوبی مینو، هم‌تیمی او در تیم ملی انگلستان، و لیساندرو مارتینز، مدافع آرژانتینی نیز که پس از تلاش‌هایشان در جام جهانی در تعطیلات بودند، در این اردو به رشفورد ملحق خواهند شد.

کریک پس از تساوی ۱–۱ روز شنبه در دیدار دوستانه مقابل پاری‌سن‌ژرمن در گوتنبرگ، در پاسخ به سوالی درباره رشفورد گفت: «من با او بازی کرده‌ام. در بازی اولی که او به میدان رفت حضور داشتم، بنابراین ما با هم سابقه داریم. این هفته در دوبلین ترکیب کاملی در اختیار داریم. ما مستقیماً به آنجا پرواز می‌کنیم و چند روز فرصت داریم تا کل گروه را دوباره کنار هم داشته باشیم. مارکوس هم بخشی از این گروه است، همین‌طور کوبی و لیساندرو. مشتاقانه منتظر دیدن آن‌ها هستیم.»

جزئیات مالی قرارداد راشفورد و آخرین وضعیت مصدومان یونایتد

طی هفته جاری گزارش شده است که راشفورد—که گفته می‌شود دستمزد هفتگی ۳۲۵ هزار پوندی دارد—در صورت ماندن در یونایتد به دلیل وجود یک بند قراردادی مرتبط با صعود تیم به لیگ قهرمانان اروپا، ۴ میلیون پوند اضافه دریافت خواهد کرد؛ این در حالی است که بند دیگری که به هر باشگاهی به جز منچسترسیتی یا لیورپول اجازه می‌داد او را با ۴۰ میلیون پوند جذب کند، ماه گذشته منقضی شده است.

کریک امیدوار است که میسون مونت پس از اینکه در بازی مقابل پاری‌سن‌ژرمن پس از ۲۰ دقیقه به دلیل برخورد شدید دچار مصدومیت شد و زمین را ترک کرد، برای بازی مقابل لیدز آماده باشد. هافبک سابق چلسی روز شنبه در حال خروج از ورزشگاه اولوی بدون هیچ‌گونه لنگیدن یا چکمه محافظ مشاهده شد و به‌راحتی راه می‌رفت؛ ضمن اینکه سرمربی او تأیید کرد تعویض او یک اقدام احتیاطی بوده است.

تام هیتون، دروازه‌بان باتجربه یونایتد، بلافاصله پس از بین نیمه بازی با پاری‌سن‌ژرمن به دلیل مصدومیت همسترینگ مجبور به ترک زمین شد؛ همچنین یونایتد در سوئد بازیکنانی چون بنجامین ششکو و ماتایس دلیخت، و همچنین مانوئل اوگارته که از مصدومیت طولانی‌مدت رنج می‌برد و سِنه لامنس و ماتئوس کونیا را به دلیل بیماری در اختیار نداشت. یوری تیلمانس، خرید جدید تیم، پس از ورود به زمین به عنوان بازیکن تعویضی درخشش چشمگیری داشت و برونو فرناندز کاپیتان تیم، دیوگو دالو و نصیر مزراوی همگی به ترکیب بازگشتند.

شیاطین سرخ پس از اردوی ایرلند و دیدار با لیدز، بازی‌های پیش‌فصل خود را در پایان هفته آینده در وروتسواف لهستان و در مقابل آث میلان—که هدایت آن بر عهده آموریم است—به پایان خواهند رساند؛ ضمن اینکه آن‌ها در اولین بازی فصل جدید لیگ برتر، روز ۲۲ اوت مهمان تیم تازه صعودکرده هال سیتی خواهند بود.

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