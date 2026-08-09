انتقاد تند مورینیو از خرید جدید
ستاره سرشناس هنوز آماده نیست
سرمربی جدید رئال مادرید در جریان تور پیشفصل و پس از دیدار دوستانه مقابل فرانسواروش—که با اولین حضور برناردو سیلوا همراه بود—با انتقاد از سطح آمادگی جسمانی خرید جدید، اعلام کرد که این بازیکن در وضعیت بدنی کاملاً پایینی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، بازیساز پرتغالی در جریان پیروزی ۲ بر ۱ تیمش، نیمه دوم را به طور کامل به میدان رفت، اما ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، بلافاصله پس از بازی اشاره کرد که هموطنش هنوز با آمادگی کامل فاصله زیادی دارد.
شرایط بدنی برناردو سیلوا زیر سوال رفت
مورینیو در گفتوگو با شبکه تلویزیونی رئال مادرید ارزیابی صادقانهای از وضعیت بدنی فعلی برناردو ارائه داد و به این نکته اشاره کرد که این هافبک به تازگی از تعطیلات بازگشته است.
«برناردو دقایق زیادی بازی نکرده و تنها چند روز تمرین کرده است. این بسیار مهم است، این طفلک تعطیلات داشته است. برای او خوب است که در طول تعطیلات کاری انجام ندهد. او با شرایط بدنی پایینتری نسبت به سطح همیشگیاش خود را معرفی کرده است و باید رشد کند، اما او بازیکنی فوقالعاده است.»
با این حال، این انتقاد ملایم خیلی سریع با تمجیدهای مورینیو از تطبیقپذیری و کیفیت برناردو شیرین شد.
«او در بازیسازی از عقب به ما کمک میکند و میتواند به عنوان شماره ۶ یا شماره ۸ بازی کند. در طول مسابقه متوجه شدم که او از نظر بدنی کم آورده است و به همین دلیل او را در پست شماره ۱۰ قرار دادم. این هم پست دیگری است که برناردو میتواند به خوبی در آن بازی کند. برای یک سرمربی داشتن بازیکنی که در سه یا چهار پست خوب بازی کند، عالی است.»
درخواست مورینیو برای جذب یک هافبک جدید
با وجود یک تابستان پرکار که شاهد ورود بازیکنانی چون یان دیومانده، برناردو، مارک کوکوریا، ابراهیما کوناته، دنزل دومفریس و کارلوس اسپین بود، سرمربی پرتغالی مشخص کرد که خواهان یک بازیکن دیگر در میانههای زمین است؛ ترجیحاً بازیکنی با انعطافپذیری برناردو.
«ما یک ترکیب قوی و موثر میخواهیم، با ۲۰ بازیکن به علاوه نفرات مصدوم که برای مدتی آنها را در اختیار نداریم، مانند رودریگو، میلیتائو و فرلاند مندی. ما همچنین به بازیکنی نیاز داریم که بتواند کاری را که برناردو انجام میدهد انجام دهد، یعنی بازی در پستهای مختلف.»
این نیاز احتمالاً با تصمیم رودری برای پیوستن به بارسلونا به جای رئال مادرید پررنگتر شده است؛ ضربهای به تیمی که برای تقویت در آن منطقه فریاد میزند.
در حال حاضر، رئال مادرید قبل از آغاز رقابتهای لالیگا در خانه اسپانیول در تاریخ ۲۲ اوت، دو بازی دوستانه دیگر پیش رو دارد؛ مقابل دپورتیوو لاکرونیا در ۱۲ اوت و شالکه ۰۴ در ۱۶ اوت.
اینکه آیا هافبک دیگری قبل از آن تاریخ وارد باشگاه میشود را باید منتظر ماند و دید، اما مورینیو موضع خود را کاملاً شفاف بیان کرده است.