نقشه جنجالی اپوزیسیون برای فلج کردن فیفا
طرح برکناری اینفانتینو کلید خورد
بلوک مخالفان جیانی اینفانتینو با هدف برکناری او، استراتژی بیسابقهای را کلید زدهاند و قصد دارند تا زمان حضور این مدیر سوئیسی در رأس فیفا، اداره این نهاد را کاملاً غیرممکن کنند.
به گزارش ایلنا، مخالفان رییس فیفا میخواهند یک «بایکوت مدیریتی» را برای بیاثر کردن مدیریت فعلی اجرا نمایند. این نقشه راه خواستار بلوکهکردن رایگیریهای کلیدی و تحریم نشستهای اجرایی است تا مانع از تصویب تصمیمات استراتژیک در کنگرههای این سازمان شود.
شکاف و احتمال تشکیل تورنمنتهای موازی
این جبهه جدید اپوزیسیون که از نحوه تصمیمگیریهای یکجانبه، برنامهریزی فشرده مسابقات و توزیع درآمدهای فیفا به شدت خشمگین است، قصد دارد فشارها را به اوج برساند.
اتحادیههای بزرگ اروپایی و برخی فدراسیونهای پرنفوذ مایلند با ایجاد یک جبهه متحد، مشروعیت تصمیمات اینفانتینو را زیر سوال ببرند. در صورت تداوم این بنبست سازمانی، فوتبال جهان با یکی از جدیترین و عمیقترین بحرانهای مدیریتی تاریخ خود روبرو خواهد شد.