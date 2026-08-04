طرح برکناری اینفانتینو کلید خورد

به گزارش ایلنا، مخالفان رییس فیفا می‌خواهند یک «بایکوت مدیریتی» را برای بی‌اثر کردن مدیریت فعلی اجرا نمایند. این نقشه راه خواستار بلوکه‌کردن رای‌گیری‌های کلیدی و تحریم نشست‌های اجرایی است تا مانع از تصویب تصمیمات استراتژیک در کنگره‌های این سازمان شود.

شکاف و احتمال تشکیل تورنمنت‌های موازی

این جبهه جدید اپوزیسیون که از نحوه تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، برنامه‌ریزی فشرده مسابقات و توزیع درآمدهای فیفا به شدت خشمگین است، قصد دارد فشارها را به اوج برساند.

اتحادیه‌های بزرگ اروپایی و برخی فدراسیون‌های پرنفوذ مایلند با ایجاد یک جبهه متحد، مشروعیت تصمیمات اینفانتینو را زیر سوال ببرند. در صورت تداوم این بن‌بست سازمانی، فوتبال جهان با یکی از جدی‌ترین و عمیق‌ترین بحران‌های مدیریتی تاریخ خود روبرو خواهد شد.

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