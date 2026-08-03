بمب نقلوانتقالات در آبادان؛ صنعت نفت به دنبال جذب کاپیتان پرسپولیس
باشگاه صنعت نفت آبادان مذاکرات اولیه برای جذب امید عالیشاه را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه صنعت نفت آبادان در ادامه برنامههای خود برای تقویت تیم در فصل جدید، مذاکرات اولیه با مدیر برنامههای امید عالیشاه را آغاز کرده است. مدیران این باشگاه در تلاش هستند شرایط جذب کاپیتان سابق پرسپولیس را بررسی کنند تا یکی از مهمترین انتقالهای تابستان را رقم بزنند.
امید عالیشاه که پس از سالها حضور در پرسپولیس از این تیم جدا شد، اکنون یکی از چهرههای شاخص بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران به شمار میرود. تجربه حضور طولانی در لیگ برتر و سالها کاپیتانی پرسپولیس باعث شده چند باشگاه برای جذب این بازیکن ابراز علاقه کنند.
صنعت نفت که با هدایت محمد نوری خود را برای بازگشت به لیگ برتر آماده میکند، امیدوار است بتواند این انتقال را به سرانجام برساند. مدیران آبادانی معتقدند حضور عالیشاه علاوه بر افزایش کیفیت فنی تیم، میتواند نقش مهمی در رهبری رختکن و انتقال تجربه به بازیکنان جوان داشته باشد.
یکی از نکات قابل توجه در این مذاکرات، آشنایی و ارتباط قبلی محمد نوری با امید عالیشاه است. سرمربی جدید صنعت نفت در دوران بازی خود در پرسپولیس، همتیمی عالیشاه بوده و همین شناخت میتواند روند گفتوگوها را تسهیل کند.
با این حال، مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و تصمیم نهایی به توافق میان طرفین بستگی خواهد داشت. در صورت نهایی شدن این انتقال، صنعت نفت یکی از بزرگترین خریدهای تابستانی لیگ برتر را به نام خود ثبت خواهد کرد.