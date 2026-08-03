ووژینیا سرانجام به کولو کولو پیوست

به گزارش ایلنا، «خیلی خوشحالم که اینجا هستم و می‌خواهم از هواداران به خاطر صبری که در طول این مدت نشان دادند تشکر کنم؛ روز بازی در ورزشگاه مونومنتال می‌بینمتان.» این نخستین صحبت‌های ووژینیا، ستاره ۴۰ ساله و جدید کولو کولو در بدو ورود به شیلی بود. دروازه‌بان محبوب تیم ملی کیپ ورد که با مهارها و درخشش فوق‌العاده‌اش برابر تیم‌های بزرگی چون اسپانیا، اروگوئه و آرژانتین به یکی از پدیده‌های جام جهانی تبدیل شد و فالوورهای اینستاگرامش از زیر ۵۰ هزار به بیش از ۲۹.۵ میلیون رسید، سرانجام پس از سه مرحله تاخیر به دلیل مشکلات اداری، با استقبال پرشور هواداران وارد سانتیاگو شد.

فدراسیون فوتبال شیلی نیز با تغییری ویژه در قوانین خود، به این سنگربان باسابقه اجازه داد تا بر خلاف مقررات معمول، با اسم مستعار خود یعنی «ووژینیا» (به معنای مادربزرگ در زبان پرتغالی) به میدان برود.

با ورود سنگربان سابق چاوز پرتغال، هواداران پرافتخارترین باشگاه شیلی امیدوارند که حضور او علاوه بر تثبیت صدرنشینی و فتح لیگ داخلی، مسیر این تیم را برای موفقیت در فصل آینده جام لیبرتادورس هموار کند. ووژینیا قرار است روز دوشنبه در تست‌های پزشکی شرکت کرده و پس از آن قراردادی شش‌ماهه (با بند تمدید یک‌ساله) به امضا برساند. طبق اعلام باشگاه کولو کولو، مراسم معارفه رسمی و نخستین جلسه تمرینی این دروازه‌بان باتجربه روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد تا او رسماً کار خود را در ترکیب این تیم آغاز کند.

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