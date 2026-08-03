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اعلام جنگ رسمی یوفا به فیفا

تهدید اینفانتینو به شکایت بابت طرح جنجالی جام جهانی

تهدید اینفانتینو به شکایت بابت طرح جنجالی جام جهانی
کد خبر : 1822116
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در پی اوج‌گیری بی‌سابقه‌ تنش‌های مدیریتی در فوتبال جهان، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در واکنش به طرح جنجالی واگذاری سهام تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، جیانی اینفانتینو را رسماً به شکایت و پیگیری قضایی تهدید کرد.

به گزارش ایلنا، یوفا در جریان مناقشه بر سر خصوصی‌سازی حقوق پخش تلویزیونی جام جهانی، رسماً جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا را به آغاز اقدامات قانونی تهدید کرده است.

نهاد حاکم بر فوتبال اروپا با ارسال نامه‌ای مستقیم به بالاترین مقام فوتبال جهان، با لحنی صریح به او هشدار داده است که از نابودی هرگونه مدرک یا مستندات مربوط به تلاش برای فروش سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی خودداری کند.

تهدید اینفانتینو به شکایت بابت طرح جنجالی جام جهانی

یک درگیری بی‌سابقه میان‌نهادی

این هشدار حقوقی، موضع کنفدراسیون اروپا را در برابر مدیریت فیفا سرسختانه‌تر می‌کند. الزام به حفظ سوابق و اسناد، راه را برای یک نبرد قانونی عنقریب باز می‌کند و تداوم مدیریت کادر فعلی بر نهاد حاکم بر فوتبال جهان را به خطر می‌اندازد.

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