گلر پرسپولیس به صنعت نفت پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه صنعت نفت آبادان تنها دو روز پس از معرفی محمد نوری به‌عنوان سرمربی جدید، نخستین خرید تابستانی خود را نهایی کرد و با احمد گوهری به توافق رسید تا این دروازه‌بان بار دیگر پیراهن زردپوشان آبادانی را بر تن کند.

گوهری پیش از این نیز سابقه حضور در صنعت نفت را داشت و با عملکرد قابل توجه خود در این تیم، نظر پرسپولیس را جلب کرد و راهی جمع سرخ‌پوشان پایتخت شد. او اکنون پس از چند فصل حضور در تیم‌های مختلف، بار دیگر به آبادان بازگشته تا از دروازه صنعت نفت در لیگ برتر محافظت کند.

این دروازه‌بان پس از جدایی از پرسپولیس، یک فصل موفق را در آلومینیوم اراک سپری کرد و سپس عملکرد قابل قبولی در استقلال خوزستان به نمایش گذاشت. گوهری فصل گذشته نیز پیراهن پیکان را بر تن داشت و پس از پایان همکاری با این باشگاه، تصمیم گرفت بار دیگر صنعت نفت را به‌عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند.

گوهری علاوه بر تیم‌های یادشده، سابقه بازی در نفت مسجدسلیمان و سایپا را نیز در کارنامه دارد و یکی از دروازه‌بانان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود.

صنعت نفت که پس از صعود به لیگ برتر به دنبال تقویت هرچه سریع‌تر ترکیب خود است، با جذب احمد گوهری نخستین گام را در بازار نقل‌وانتقالات برداشت. مدیران این باشگاه امیدوارند با تکمیل فهرست نفرات مورد نظر محمد نوری، تیمی آماده برای حضور در فصل جدید رقابت‌ها روانه میدان کنند.

گفته می‌شود احمد گوهری علاوه بر صنعت نفت، از چند باشگاه دیگر نیز پیشنهاد داشت، اما در نهایت بازگشت به آبادان را ترجیح داد و قرارداد خود را با این تیم به امضا رساند.

انتهای پیام/