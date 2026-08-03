چفرین خواستار قطع حمایت از اینفانتینو شد

به گزارش ایلنا، این اتفاق پس از فروپاشی طرح تجاری جنجالی جام جهانی رخ می‌دهد؛ برنامه‌ای که اعتماد عمومی به مدیریت و کادر رهبری فیفا را به شدت متزلزل کرده است.

اینفانتینو به تازگی از برنامه‌های خود برای تأسیس یک شرکت جدید تحت عنوان «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) عقب‌نشینی کرده است.

قرار بود شرکت FFE مدیریت و تجاری‌سازی برخی از باارزش‌ترین دارایی‌های این نهاد، از جمله جام جهانی و جام جهانی باشگاه‌ها را بر عهده بگیرد.

این پیشنهاد موجی از انتقادات گسترده را در سراسر فوتبال جهان به همراه داشت و بسیاری معتقد بودند که این طرح، منافع تجاری را بر اصل و ماهیت فوتبال مقدم دانسته است.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) سرسخت‌ترین مخالف این طرح بود و حتی بحث احتمال تحریم جام جهانی را در صورت اصرار اینفانتینو بر اجرای آن مطرح کرد.

نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا از حمایت کنفدراسیون فوتبال کنکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز برخوردار شد؛ امری که مقاومت سرسختی ایجاد کرد و در نهایت فیفا را مجبور به کنار گذاشتن این ایده ساخت.

پس از کنار گذاشته شدن این طرح، اینفانتینو اعتراف کرد که این پیشنهاد باعث ایجاد شکاف‌ها و اختلافات غیرضروری در بدنه فوتبال شده و امکان ادامه آن وجود ندارد.

بحران اعتماد در فیفا و خروج گزینه‌های جانشینی از سایه

این تصمیم نتوانسته کمک چندانی به بازسازی روابط با یوفا کند؛ چرا که این اتحادیه معتقد است این ماجرا ضربه مهلکی به اعتماد موجود نسبت به مدیریت فیفا وارد کرده است.

اکنون چفرین از فدراسیون‌های عضو یوفا می‌خواهد نامه‌های حمایتی را که پیشتر در آستانه انتخابات بعدی ریاست فیفا به اینفانتینو داده بودند، پس بگیرند.

بیش از ۲۰۰ فدراسیون عضو فیفا از جمله بیش از ۴۰ فدراسیون اروپایی مانند اتحادیه فوتبال انگلیس، حمایت خود را از ادامه ریاست او برای یک دوره دیگر اعلام کرده بودند.

اینفانتینو طی ماه‌های اخیر در خصوص چند تصمیم جنجالی دیگر نیز با انتقادات تندی مواجه شده است.

از جمله این موارد می‌توان به نحوه مواجهه فیفا با محرومیت فولارین بالوگان در جام جهانی، معرفی وقفه استراحت و نوشیدن آب در طول مسابقات و همچنین برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه سرگرمی ۳۰ دقیقه‌ای در بین دو نیمه فینال جام جهانی اشاره کرد.

گمانه‌زنی‌ها درباره آینده اینفانتینو در مسند ریاست فیفا، اکنون مسیر را برای گمانه‌زنی و بحث درباره گزینه‌های جانشینی او هموار کرده است.

ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف، با وجود اینکه پیش از این به عنوان یکی از متحدان نزدیک اینفانتینو شناخته می‌شد، اکنون به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی مطرح شده است.

همچنین از ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن نیز نام برده می‌شود؛ اگرچه حمایت فدراسیون فوتبال قطر از اینفانتینو می‌تواند بر هرگونه رقابت آتی برای تصدی این پست تأثیرگذار باشد.

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