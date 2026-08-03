دغدغه بزرگ حمید مطهری در آستانه شروع لیگ

به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان پس از نمایش قابل قبول در نیم‌فصل دوم فصل گذشته و نزدیک شدن به تیم‌های بالای جدول، حالا خود را برای شروع لیگ بیست‌وششم در شرایطی متفاوت آماده می‌کند. تغییرات گسترده در فهرست بازیکنان باعث شده کادر فنی این تیم همچنان در انتظار تکمیل ترکیب خود باشد.

در آغاز پنجره نقل‌وانتقالات، جدایی بازیکنانی مانند رامین رضاییان، علی نعمتی و سینا اسدبیگی قطعی شد. پس از آن نیز فولاد نتوانست محمدرضا سلیمانی و سینا مریدی را حفظ کند تا بخش مهمی از اسکلت فصل گذشته این تیم از هم جدا شود.

هرچند مدیران فولاد چند بازیکن جدید را به خدمت گرفته‌اند، اما حمید مطهری هنوز به فهرست موردنظر خود نرسیده و اعتقاد دارد تیم برای حضور موفق در لیگ برتر به تقویت بیشتری نیاز دارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی، جذب یک مهاجم جدید است. پس از جدایی محمدرضا سلیمانی، فولاد مذاکراتی را با یک مهاجم کروات آغاز کرد؛ بازیکنی که فصل گذشته نیز در فهرست خرید این باشگاه قرار داشت. در ابتدا روند مذاکرات امیدوارکننده بود، اما تغییر شرایط مالی از سوی این بازیکن و درخواست قرارداد بلندمدت‌تر، مذاکرات را با پیچیدگی مواجه کرده است. به همین دلیل هنوز توافق نهایی حاصل نشده و وضعیت این انتقال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در خط میانی نیز فولاد پس از جذب امید حامدی‌فر بخشی از خلأ ایجادشده را جبران کرده، اما حمید مطهری همچنان به دنبال جذب یک هافبک دفاعی دیگر است تا عمق ترکیب تیمش افزایش پیدا کند. با این حال، تاکنون گزینه نهایی برای این پست به جمع اهوازی‌ها اضافه نشده است.

از دست دادن چند مهره تأثیرگذار در کنار طولانی شدن روند جذب جانشینان، باعث شده فولاد هنوز با ترکیب کامل وارد هفته‌های پایانی نقل‌وانتقالات نشود. با توجه به نزدیک شدن آغاز لیگ، کادر فنی امیدوار است در فرصت باقی‌مانده، نیازهای تیم برطرف شود.

فولاد در هفته نخست لیگ برتر باید در اصفهان به مصاف ذوب‌آهن برود و حمید مطهری امیدوار است پیش از این دیدار، باشگاه بتواند آخرین خریدهای مدنظر او را نهایی کند تا تیمش با آمادگی بیشتری فصل جدید را آغاز کند.

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