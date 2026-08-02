جدیدترین گزینه پرسپولیس برای سمت چپ دفاعی مشخص شد
با جذب ابوالفضل جلالی و جدایی میلاد محمدی، سرخها به سراغ ابوالفضل رزاقپور رفتند که این انتقال منتفی شد؛ اکنون اما پرسپولیس به دنبال انتقال امیر هوشمند برای تقویت این پست است.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس که پس از جذب ابوالفضل جلالی و جدایی میلاد محمدی به دنبال تقویت سمت چپ خط دفاعی خود بود، ابتدا مذاکراتی را برای جذب ابوالفضل رزاقپور انجام داد، اما مخالفت باشگاه فولاد خوزستان باعث شد این انتقال به نتیجه نرسد.
در پی منتفی شدن این انتقال، کادر مدیریتی و فنی پرسپولیس بررسی گزینههای جایگزین را در دستور کار قرار دادهاند و اکنون امیر هوشمند به عنوان یکی از گزینههای جدی سرخپوشان برای این پست مطرح شده است.
پرسپولیس در تلاش است پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات، ترکیب خود را در این منطقه از زمین تکمیل کند و باید دید مذاکرات برای جذب هوشمند به نتیجه خواهد رسید یا مدیران این باشگاه سراغ گزینههای دیگری خواهند رفت.