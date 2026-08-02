به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد خوزستان به صورت رسمی و قاطع با انتقال ابوالفضل رزاق‌پور به پرسپولیس مخالفت کرده و به این ترتیب، پرونده جابه‌جایی این بازیکن در مقطع کنونی بسته شده است.

در جریان مذاکراتی که میان مدیران دو باشگاه انجام شد، حمیدرضا گرشاسبی در دیدار با پیمان حدادی تأکید کرد که فولاد برنامه‌ای برای فروش رزاق‌پور ندارد و این بازیکن به دلیل جایگاهش در تفکرات فنی تیم، در فهرست نفرات غیرقابل انتقال قرار گرفته است.

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