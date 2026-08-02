خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ منفی فولاد خوزستان به انتقال ستاره‌اش به پرسپولیس

پاسخ منفی فولاد خوزستان به انتقال ستاره‌اش به پرسپولیس
کد خبر : 1821710
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه فولاد بعد از چند دور مذاکرات جدی بین دو باشگاه، با انتقال ابوالفضل رزاق‌پور به پرسپولیس مخالفت کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه فولاد خوزستان به صورت رسمی و قاطع با انتقال ابوالفضل رزاق‌پور به پرسپولیس مخالفت کرده و به این ترتیب، پرونده جابه‌جایی این بازیکن در مقطع کنونی بسته شده است.

در جریان مذاکراتی که میان مدیران دو باشگاه انجام شد، حمیدرضا گرشاسبی در دیدار با پیمان حدادی تأکید کرد که فولاد برنامه‌ای برای فروش رزاق‌پور ندارد و این بازیکن به دلیل جایگاهش در تفکرات فنی تیم، در فهرست نفرات غیرقابل انتقال قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل