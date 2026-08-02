حمله دوباره میلان به مادرید
نقشه بزرگ روسونری برای دو ستاره
باشگاه آث میلان بار دیگر شانس خود را برای بازگرداندن براهیم دیاز امتحان کرده و همزمان، جذب فرانکو ماستانتونو را هم در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا و بر اساس گزارشهای رسیده از ایتالیا، روسونری در حال بررسی یک معامله قرضی برای این جوان آرژانتینی است تا زمان بازی و تجربه بیشتری به دست آورد، اگرچه رئال مادرید برنامهای برای گنجاندن هیچگونه گزینه خرید یا خرید مجدد در معامله احتمالی ندارد. اولویت باشگاه اسپانیایی این است که ماستانتونو توسعه و رشد خود را دور از سنتیاگو برنابو ادامه دهد، در حالی که کنترل کامل بر آینده او را حفظ کند.
در مورد براهیم دیاز، علاقه آث میلان موضوع جدیدی نیست. این بازیکن ملیپوش مراکشی در دوران حضور قبلی خود در سنسیرو تاثیری ماندگار بر جای گذاشت و همچنان به شدت مورد توجه باشگاه ایتالیایی قرار دارد.
رئال مادرید این مهاجم را بخش مهمی از ترکیب تیم میداند و قصد دارد پس از دستیابی به توافق اولیه برای تمدید قرارداد، مدت حضور او را افزایش دهد. در همین حال، مدیریت ورزشی رئال مادرید به کار برای نهایی کردن ترکیب تیم، با ترکیب خریدهای احتمالی و جدایی چندین بازیکن پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات ادامه میدهد.