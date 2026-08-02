شکار ارزان اورتون از آرسنال
توافق درباره ستاره جدید اورتون
اورتون برای تقویت خط هافبک خود به توافق نهایی برای جذب کریستین نورگارد از آرسنال با قراردادی ۷ میلیون پوندی دست یافت.
به گزارش ایلنا، این یک انتقال کمهزینه برای بازیکنی با تجربه حضور در لیگ برتر، رهبری قوی و حواشی بسیار کم است.
اگر مراحل اداری تکمیل شود، «این هافبک ۳۲ ساله دانمارکی هفته آینده و پیش از نهایی کردن انتقالش به ورزشگاه هیل دیکنسون، در تستهای پزشکی شرکت خواهد کرد.» این زمانبندی اهمیت دارد. اورتون در حال انجام سریع کارهای نقلوانتقالاتی خود است، یعنی همان کاری که باشگاههای معتبر انجام میدهند. هیچ ابهامی در این میان وجود ندارد. نورگارد برای اضافه کردن کنترل، دانش بازی و عمق بخشیدن به خط هافبک وسط به خدمت گرفته میشود.
کریستین نورگارد؛ تجربه و وضوح در خط میان
نورگارد در آرسنال یک مهره کلیدی نبود. در این گزارش آمده است که او «در فصل ۲۰۲۵-۲۶ تنها در ۶ بازی به عنوان بازیکن فیکس به میدان رفت که تمامی آنها قبل از آغاز سال جدید میلادی بود.» این موضوع نشان میدهد او چه جایگاهی در اولویتهای تیم داشته است. با این حال، توجه به شرایط و زمینه موضوع اهمیت دارد. «دکلان رایس، مارتین زوبیمندی و مایلز لویس-اسکلی» همگی بازیهای بیشتری در تیم اصلی انجام دادند که این مسئله به هیچ وجه مایه سرافکندگی نیست.
او پیش از این، دوران حرفهای پرباری داشت. نورگارد «پیشتر طی شش فصل حضورش در برنتفورد، از مهرههای ثابت این تیم بود، ۱۹۶ بار برای آنها به میدان رفت و به صعودشان به دسته برتر کمک کرد.» او همچنین «بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بازوبند کاپیتانی این باشگاه را بر بست.» اورتون در این معامله به دنبال جذابیتهای ظاهری نیست، بلکه به دنبال قابل اعتماد بودن است.
جهتگیری شفاف اورتون در خریدهای تابستانی
در صورت نهایی شدن، نورگارد به «چهارمین خرید تابستانی اورتون پس از ورود هایدن هکنی از میدلزبرو و دائمی شدن قراردادهای تایریک جرج و مرلین رول» پس از دوران قرضیشان تبدیل خواهد شد. این موضوع نشاندهنده یک ترکیبسازی عاقلانه برای تیم است؛ ترکیبی از بازیکنان جوانتر با پتانسیل رشد بالا در کنار یک بازیکن با تجربهتر که شناخت خوبی از این لیگ دارد.
در سمت مقابل، آرسنال نیز به سبکسازی ترکیب خود ادامه میدهد. نورگارد، پس از انتقال لئاندرو تروسارد به بشیکتاش «دومین بازیکن تیم اصلی آرسنال خواهد بود که در این تابستان جدا میشود.» با این حال، برای اورتون بخش مهم داستان سادهتر است: ۷ میلیون پوند برای یک هافبک باتجربه، از آن دست معاملههایی است که نیاز به فکر کردن زیاد ندارد.
از زاویه دید اورتون، این از آن دست انتقالهایی نیست که هواداران را برای خرید بلیط به وجد بیاورد، اما درک منطق آن بسیار آسان است. مبلغی در حدود ۷ میلیون پوند برای یک هافبک باتجربه لیگ برتر کاملاً سنجیده به نظر میرسد، بهویژه در بازاری که باشگاهها معمولاً دو برابر این مبلغ را صرفاً برای پتانسیل یک بازیکن پرداخت میکنند. نورگارد سرعت بازی در این لیگ را میشناسد، میداند چگونه جلوی خط دفاعی بازی کند و چه زمانی بازی را ساده نگه دارد. اورتون بارها فاقد این نوع آرامش بوده است.
همچنین امضای قرارداد با بازیکنی که کاپیتان بوده، فشار تلاش برای صعود را تجربه کرده و سالها در سطح اول فوتبال بازی کرده، اطمینانبخش است. اورتون در حال ورود به فصل جدیدی در ورزشگاه هیل دیکنسون است و پختگی رختکن اهمیت بالایی دارد. قرار نیست هر خریدی یک بمب خبری باشد؛ برخی خریدها باید کاربردی، با دوام و هوشمندانه باشند.
موضوع سن و سال او ممکن است نظرات متفاوتی ایجاد کند که کاملاً منطقی است. در ۳۲ سالگی، هیچکس نباید وانمود کند که او ستون فقرات بلندمدت خط هافبک خواهد بود. این معامله باید مربوط به دو فصل آینده باشد، نه پنج فصل بعدی. اما اگر هکنی، جرج و رول بخشهایی از آینده باشگاه هستند، اضافه کردن یک سازماندهنده باتجربه در کنار آنها، یک ساختارشناس ممتاز برای ترکیب تیم است. در ظاهر، این اقدام نشان میدهد اورتون به جای دنبال کردن جنجال و سر و صدا، نیازهای واقعی خود را شناخته است.