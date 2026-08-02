محمد نوری سرمربی صنعت نفت آبادان شد

به گزارش ایلنا، محمد نوری بازیکن و کاپیتان سابق پرسپولیس و کمک مربی فصل پیش صنعت نفت آبادان به عنوان سرمربی این تیم در لیگ برتر بیست‌وششم انتخاب شد. صنعت نفت آبادان در فصلی که گذشت به عنوان نماینده لیگ یک در پلی آف حضور یافت و به دلیل عدم حضور مس رفسنجان در این بازی به لیگ برتر صعود کرد.

پس از استعفای سیروس پورموسوی در اواخر فصل قبل غلامرضا خلیفه‌پور این تیم را تا لیگ برتر هدایت کرد و حالا نوری که به عنوان کمک سیروس پورموسوی در فصل قبل همکاری می‌کرد به این سمت برگزیده شد.

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